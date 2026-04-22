16:33 · 22 เมษายน 2026

🔬 ASM International กำลังขับเคลื่อนภาคเทคโนโลยียุโรป พร้อมคาดการณ์ผลประกอบการ “โดดเด่น” 🚀

 

เช้านี้ ASM International พุ่งขึ้น +8.4% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประกาศผลประกอบการ Q1 2026 ที่ดีกว่าคาด และทำสถิติอัตรากำไรสูงสุดใหม่

แรงหนุนดังกล่าวยังส่งผลบวกต่อหุ้นเทคโนโลยียุโรปทั้งกลุ่ม และทำให้ ASMI กลายเป็นหุ้นที่นำดัชนียุโรปโดยรวมในวันนี้

ภาคเทคโนโลยีกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดยุโรปในวันนี้ Source: xStation

Citi ระบุว่า “ASM International ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายอย่างมาก และปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้น แม้เมื่อเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ตาม”

ผลประกอบการสำคัญ — ดีกว่าคาดและปรับเพิ่มประมาณการ

  • รายได้ Q1 2026: 862.5 ล้านยูโร (คาดการณ์: 828.5 ล้านยูโร) — อยู่ในระดับบนของกรอบบริษัท 830 ล้านยูโร ±4%
  • การเติบโตรายได้: +3% (รายงาน) / +16% (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
  • อัตรากำไรขั้นต้น: 53.3% (ปีก่อน 53.4%)
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง: 33.1% — สถิติสูงสุดรายไตรมาส
  • กำไรสุทธิปรับปรุง: 246 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 54 ล้านยูโร YoY

🔭 แนวโน้ม Q2 2026 — ยังคงดีกว่าคาด

  • รายได้ Q2: ~980 ล้านยูโร ±5% (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
  • คาดการณ์ตลาด (LSEG): 883.9 ล้านยูโร → สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
  • H2 2026 คาดแข็งแกร่งกว่า H1
  • ผู้บริหารยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทั้งปี

แรงขับเคลื่อนหลัก

3 ปัจจัยสำคัญ:

  • ดีมานด์ Logic/Foundry: เติบโตในเทคโนโลยี node ขั้นสูง และการฟื้นตัวของจีน
  • การลงทุน AI: ลูกค้าเร่งขยายกำลังผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI เตรียม pilot line สำหรับ node 1.4 nm ใน H2 2026
  • Product mix + การควบคุมต้นทุน: ทำกำไรระดับ record แม้ R&D เพิ่มขึ้น

CEO Hichem M’Saad ระบุว่า ลูกค้ากำลังเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและสายการผลิตทดลอง 1.4 nm ซึ่งอาจถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Nvidia และ Apple

ตลาดและมูลค่า

  • หุ้น +63.8% YTD → นำดัชนี STOXX 600
  • บริษัทหยุดรายงานยอดคำสั่งซื้อใหม่ แต่ตลาดตอบรับในเชิงบวก
  • Forward P/E ~38x → พรีเมียมสูง แต่ได้รับการหนุนจากกำไรและธีม AI ที่แข็งแกร่ง
 

Source: xstation 

