🔬 ASM International กำลังขับเคลื่อนภาคเทคโนโลยียุโรป พร้อมคาดการณ์ผลประกอบการ “โดดเด่น” 🚀

เช้านี้ ASM International พุ่งขึ้น +8.4% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประกาศผลประกอบการ Q1 2026 ที่ดีกว่าคาด และทำสถิติอัตรากำไรสูงสุดใหม่
แรงหนุนดังกล่าวยังส่งผลบวกต่อหุ้นเทคโนโลยียุโรปทั้งกลุ่ม และทำให้ ASMI กลายเป็นหุ้นที่นำดัชนียุโรปโดยรวมในวันนี้
ภาคเทคโนโลยีกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดยุโรปในวันนี้
Citi ระบุว่า “ASM International ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายอย่างมาก และปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้น แม้เมื่อเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ตาม”
ผลประกอบการสำคัญ — ดีกว่าคาดและปรับเพิ่มประมาณการ
- รายได้ Q1 2026: 862.5 ล้านยูโร (คาดการณ์: 828.5 ล้านยูโร) — อยู่ในระดับบนของกรอบบริษัท 830 ล้านยูโร ±4%
- การเติบโตรายได้: +3% (รายงาน) / +16% (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
- อัตรากำไรขั้นต้น: 53.3% (ปีก่อน 53.4%)
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง: 33.1% — สถิติสูงสุดรายไตรมาส
- กำไรสุทธิปรับปรุง: 246 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 54 ล้านยูโร YoY
🔭 แนวโน้ม Q2 2026 — ยังคงดีกว่าคาด
- รายได้ Q2: ~980 ล้านยูโร ±5% (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
- คาดการณ์ตลาด (LSEG): 883.9 ล้านยูโร → สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
- H2 2026 คาดแข็งแกร่งกว่า H1
- ผู้บริหารยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทั้งปี
แรงขับเคลื่อนหลัก
3 ปัจจัยสำคัญ:
- ดีมานด์ Logic/Foundry: เติบโตในเทคโนโลยี node ขั้นสูง และการฟื้นตัวของจีน
- การลงทุน AI: ลูกค้าเร่งขยายกำลังผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI เตรียม pilot line สำหรับ node 1.4 nm ใน H2 2026
- Product mix + การควบคุมต้นทุน: ทำกำไรระดับ record แม้ R&D เพิ่มขึ้น
CEO Hichem M’Saad ระบุว่า ลูกค้ากำลังเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและสายการผลิตทดลอง 1.4 nm ซึ่งอาจถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Nvidia และ Apple
ตลาดและมูลค่า
- หุ้น +63.8% YTD → นำดัชนี STOXX 600
- บริษัทหยุดรายงานยอดคำสั่งซื้อใหม่ แต่ตลาดตอบรับในเชิงบวก
- Forward P/E ~38x → พรีเมียมสูง แต่ได้รับการหนุนจากกำไรและธีม AI ที่แข็งแกร่ง
Source: xstation
