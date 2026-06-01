📈 สรุปตลาด: หุ้น SAP พุ่งแรง ทวงบัลลังก์บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในยุโรปอีกครั้ง 💥

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันจันทร์ในแดนลบเล็กน้อย โดยดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลงราว 0.2% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Euro Stoxx 50 เคลื่อนไหวอ่อนตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
ปัจจัยหลักที่กดดันบรรยากาศการลงทุนมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการโจมตีตอบโต้กันระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมถึงการโจมตีฐานทัพในคูเวตโดยอิหร่าน และการโจมตีเชิงป้องกันของสหรัฐฯ ต่อระบบเรดาร์ของอิหร่าน ส่งผลให้ความหวังต่อข้อตกลงและการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกเลื่อนออกไปอีก
ความตึงเครียดดังกล่าวได้ผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น โดย Brent Crude พุ่งกว่า 3% เข้าใกล้ระดับ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยังค่อนข้างทรงตัว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 99 จุด ส่วนคู่เงิน EUR/USD อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.1645
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าคาดยังเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของยุโรป ลดลงสู่ 51.6 ในเดือนพฤษภาคม จาก 52.2 ในเดือนเมษายน ขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
สำหรับรายกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี (+1.37%) และ กลุ่มพลังงาน (+1.14%) เป็นเพียงสองกลุ่มที่สามารถปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ โดยกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากกระแส AI ผ่านหุ้น SAP (+5.6%) และ Infineon Technologies (+2%) ขณะที่กลุ่มพลังงานได้อานิสงส์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ในทางกลับกัน กลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุดในวันนี้คือ กลุ่มการเงิน (-1.00%) และ กลุ่มเฮลท์แคร์ (-0.90%) โดยถูกกดดันจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ขณะเดียวกัน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไม่จำเป็น (Consumer Discretionary) (-0.79%) และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (Consumer Staples) (-0.83%) ต่างเผชิญแรงขายเช่นกัน สะท้อนถึงท่าทีระมัดระวังของตลาดท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
🏢 ข่าวสารรายบริษัท (Company Information)
- ✈️ easyJet พุ่งขึ้นกว่า 10% หลังจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Castlelake เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการสายการบินสัญชาติอังกฤษแห่งนี้ โดย Castlelake ถือหุ้นใน EasyJet อยู่ราว 2.14% และหากมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ราคาที่เสนอจะต้องไม่ต่ำกว่า 403.23 เพนนีต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ EasyJet ยืนยันว่า ยังไม่ได้เริ่มการเจรจาใด ๆ และมองความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากราคาหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำ
- นักวิเคราะห์จาก Barclays (ราคาเป้าหมาย 480 เพนนี) ระบุว่า ราคาหุ้น EasyJet ปรับตัวลงแล้วถึง 22% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มสายการบินยุโรปที่ทางสถาบันติดตามอยู่ ขณะที่โมเดล SOTP (Sum-of-the-Parts) ชี้ว่าหุ้นมีส่วนลดเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิมากที่สุดในกลุ่มเช่นกัน ด้านนักวิเคราะห์จาก Oddo BHF มองว่าความสนใจจาก Castlelake สะท้อนว่ากลุ่มสายการบินยุโรปโดยรวมอาจถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน
- 💻 SAP กลายเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50 วันนี้ (+5.6%) โดยได้รับแรงหนุนจากกระแส AI หลังจาก Jensen Huang แสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของโมเดล AI ขนาดใหญ่ และลดความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของแพลตฟอร์มคลาวด์รายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อกลับในกลุ่มซอฟต์แวร์โดยรวม แม้ว่าหุ้น SAP จะฟื้นตัวแรงในวันนี้ แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับต้นปีประมาณ 21%
- 💸 Wise ร่วงลงประมาณ 15% หลังจากสำนักข่าวสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่า อัยการเบลเยียมได้เริ่มการสอบสวนบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่ากว่า 500 ล้านยูโร ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
- 🎵 Universal Music Group ปรับตัวลดลงราว 2.9% หลังคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อเสนอเข้าซื้อกิจการจากกองทุน Pershing Square Capital Management ของ Bill Ackman โดยมองว่าข้อเสนอดังกล่าวยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
- 🛡️ Rheinmetall ปรับตัวลง 3.5% หลังจากหุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนบางส่วนเริ่มขายทำกำไร ประกอบกับมุมมองว่าหากสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในอนาคต อาจทำให้ "War Premium" ที่สะท้อนอยู่ในมูลค่าหุ้นกลุ่มกลาโหมลดลงตามไปด้วย
ตลาดเด่นรายวัน: OIL (01.06.2026)
🔥 ยุคใหม่ของ Nvidia เริ่มแล้วหรือยัง? วันนี้อาจมีคำตอบ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้และตลอดสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง? ❓
สรุปข่าวเช้า: Nvidia และ Microsoft กำลังจุดไฟให้ตลาดเช้านี้ ⚡