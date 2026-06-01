สรุปข่าวเช้า: Nvidia และ Microsoft กำลังจุดไฟให้ตลาดเช้านี้ ⚡

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกำลังเข้าสู่เดือนที่ 4 โดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าใด ๆ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขา “ไม่รีบ” ในการบรรลุข้อตกลง และเตือนว่าอาจกลับมาใช้มาตรการทางทหารหากการเจรจาล้มเหลว บน Truth Social เขาเรียกร้องให้นักการเมืองอดทน พร้อมยืนยันว่า “ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี”
รายงานข่าวการลาออกของประธานาธิบดีอิหร่าน เปเซชเคียน ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาด โดยมีรายงานว่าเขาได้แจ้งต่อผู้นำสูงสุดว่า IRGC เข้าควบคุมการตัดสินใจ ทำให้ตำแหน่งประธานาธิบดีเหลือเพียงเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม สื่อรัฐอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าเป็น “โฆษณาชวนเชื่อต่างชาติ” แต่ตลาดกลับให้น้ำหนักกับข่าวนี้ เนื่องจากการเจรจากับสหรัฐฯ เดิมดำเนินผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่มีอำนาจจาก IRGC ทำให้ข้อตกลงที่เป็นไปได้อาจถูกตั้งคำถามใหม่ทั้งหมด
สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงกล่าวหากันเรื่องการโจมตีรอบใหม่ กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการ “ป้องกันตนเอง” โจมตีเรดาร์และโดรนของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศ ด้านมาร์โก รูบิโอได้หารือกับประธานาธิบดีเลบานอนและเนทันยาฮูเกี่ยวกับ “การลดระดับความตึงเครียดแบบค่อยเป็นค่อยไป” แต่สหรัฐฯ ระบุว่า Hezbollah ขัดขวางข้อตกลงตามคำสั่งจากเตหะราน นอกจากนี้ยังมีรายงานความพยายามสกัดขีปนาวุธใกล้ฐาน Ali Al Salem ในคูเวต
ช่องแคบฮอร์มุซ: กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้คุ้มกันเรือพาณิชย์ราว 70 ลำในช่วง 3 สัปดาห์ เฉลี่ยวันละ 3 ลำ เทียบกับระดับปกติก่อนสงครามที่มากกว่า 100 ลำต่อวัน การขนส่งยังอยู่ในระดับ “ควบคุมและจำกัด” ไม่ใช่การกลับสู่ภาวะปกติของการค้าโลก
📊 เศรษฐกิจและธนาคารกลาง
ECB: Schnabel ส่งสัญญาณอาจขึ้นดอกเบี้ย โดยระบุว่าเงินเฟ้อจากความขัดแย้งอิหร่าน “แพร่กระจายกว้างเกินกว่าจะมองข้ามได้” และไม่ได้จำกัดแค่พลังงาน แต่ลามไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน เธอไม่ระบุเพดานการขึ้นดอกเบี้ย และย้ำว่า ECB จะยึดข้อมูลเป็นหลัก EUR/USD ลดลงเล็กน้อยที่ 1.1651 (-0.05%)
Fed: ตลาดเริ่มคาดการณ์ “การขึ้นดอกเบี้ย” มากกว่าการลดดอกเบี้ย พาวเวลล์เตือนเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับ “การทำให้ Fed เป็นการเมือง” ขณะที่ Kashkari ระบุว่าแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้ง ห่วงโซ่อุปทานและเงินเฟ้ออาจกลับสู่ภาวะปกติช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ สัปดาห์นี้มีการกล่าวสุนทรพจน์ของ Logan, Hammack และ Daly ส่วนตัวเลขสำคัญ NFP จะประกาศวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน คาดการณ์การจ้างงานใหม่ 85,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงาน 4.3%
ญี่ปุ่น: การลงทุนภาคเอกชนไตรมาส 1 ออกมาที่ 0.0% y/y (ต่ำกว่าคาด +4.0%) เพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับลด GDP PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 54.5 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ต้นทุนการผลิตทำจุดสูงสุดในรอบ 32 เดือน ผู้ว่าการ BOJ Ueda จะกล่าวสุนทรพจน์วันพุธ ตลาดจับตาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่ยังไม่มีฉันทามติภายใน BOJ
จีน: PMI ภาคการผลิต Caixin/S&P Global ลดลงเหลือ 51.8 (จาก 52.2) ขณะที่ PMI ทางการลงมาแตะระดับ 50 จากคำสั่งซื้อส่งออกที่หดตัว ปักกิ่งยังคงเข้มงวดกฎการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อจำกัดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและข้อมูล
📈 ตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส
S&P 500 ฟิวเจอร์ส +0.29%, Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส +0.57% — ตลาดวอลล์สตรีทเปิดเดือนมิถุนายนใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ S&P 500 ปรับขึ้นต่อเนื่อง 9 สัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติยาวที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2023 และเพิ่มขึ้น 5.2% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 8%
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี โดยประมาณ 85% ของบริษัทใน S&P 500 ทำกำไรสูงกว่าคาด (ค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 78%) และกำไรสูงกว่าคาดถึง 16.7% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 7.3%
🌏 เอเชีย
เกาหลีใต้: KOSPI พุ่ง 1.31% ทำสถิติสูงสุดใหม่ การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ทำสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม Samsung Electronics +9.5% มูลค่าตลาดเกิน 2,000 ล้านล้านวอน จากความคาดหวังการประชุมของ Jensen Huang (CEO Nvidia) กับเจ้าหน้าที่เกาหลี
LG Electronics +28% จากรายงานว่า Huang จะหารือกับประธาน LG Group เกี่ยวกับ AI และหุ่นยนต์ Nvidia เตรียมจัดงาน “Korean Partner Night” ใน COMPUTEX ที่ไทเป โดยมี SK Hynix และบริษัทอื่นเข้าร่วม Nvidia จะส่งมอบชิปขั้นสูงกว่า 260,000 ชิปให้บริษัทเกาหลี รวมถึง Samsung และ Hyundai
ดัชนีอื่น ๆ: Nikkei 225 +0.17%, Hang Seng +0.73%, CSI 300 -0.32%, ASX 200 -0.21%, KOSDAQ -1.58% — บรรยากาศผสมผสานจากความกังวลเรื่อง U.S.–Iran SoftBank +5% หลังประกาศลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า €45 พันล้านในฝรั่งเศส
💱 ค่าเงิน
AUD แข็งแกร่งที่สุดของวัน โดย Currency Strength Meter ระบุว่า AUD นำหน้า GBP, USD และ EUR อย่างชัดเจน ขณะที่ NZD และ CHF อ่อนตัวลง
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังจากอ่อนค่ารายสัปดาห์ DXY +0.04% ที่ ~99.05 EUR/USD 1.1651 (-0.05%), USD/JPY 159.44 (+0.07%), GBP/USD 1.3461 (+0.08%) เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง USD/JPY เคลื่อนไหวแถว 159.48
EUR/PLN +0.07% ที่ 4.2293 และ USD/PLN +0.10% ที่ 3.6297 เงินซลอตียังคงทรงตัวแม้มีความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันพุ่ง WTI +1.69% ที่ $89.52 และ Brent +1.23% ที่ $92.95 จากรายงานการโจมตีระหว่างอิสราเอล–เลบานอน และการตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม น้ำมันเคยร่วงแรงที่สุดในรอบปี (-17%)
ทองคำ -0.63% ที่ $4,516.69/oz เงิน +0.12% ที่ $75.58/oz ก๊าซธรรมชาติ +1.83% ที่ $3.34
🏢 บริษัท
Nvidia + Microsoft = “ยุคใหม่ของพีซี” เตรียมเปิดตัว Windows PC ที่ใช้ชิป Nvidia (ARM) ในงาน COMPUTEX และ Microsoft Build สัปดาห์หน้า Microsoft กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ AI agents บนเครื่อง
Nvidia เข้าสู่ตลาด CPU พีซีอย่างเป็นทางการ เปิดตัวชิป N1X และ RTX Spark (Blackwell GPU + CPU) พร้อมหน่วยความจำ 128GB และผลิตด้วย TSMC 3nm Jensen Huang เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนการกำเนิดสมาร์ทโฟน
Vera CPU สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์เริ่มผลิตเต็มรูปแบบ เร็วกว่า x86 ถึง 1.8 เท่า และเป็นหัวใจของ “AI factories” ลูกค้าเริ่มต้น ได้แก่ OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle และ CoreWeave
Samsung ส่งตัวอย่าง HBM4e ล่วงหน้า ขณะที่สหรัฐฯ ปิดช่องโหว่การส่งออกชิป Nvidia/AMD ไปจีนผ่านบริษัทลูกต่างประเทศ
Berkshire Hathaway เข้าซื้อ Taylor Morrison มูลค่า $8.5 พันล้านเป็นเงินสดทั้งหมด โดยพรีเมียม 24% คาดปิดดีลครึ่งหลังปี 2026
🔐 คริปโต
Bitcoin -0.52% อยู่ที่ประมาณ $73,293
🔑 สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้
- ตัวเลข ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ (คาด 53.0 vs 52.7)
- ข่าว U.S.–Iran ที่อาจทำให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง
- หุ้น Nvidia, Microsoft, Samsung, LG เป็นตัวชี้วัด sentiment ของธีม AI ในช่วง COMPUTEX
