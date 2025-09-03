ตลาดเด่นวันนี้ : AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่านำตลาดหลัก เทียบดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD +0.15%)
การดีดตัวเริ่มขึ้นหลังจากแรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี กลับแตะระดับ 5% ครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือนก.ค. สร้างแรงกดดันต่อตลาดหนี้ทั่วโลก
AUDUSD ได้แรงหนุนเพิ่มจากข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียล่าสุด ที่ช่วยตอกย้ำท่าทีระมัดระวังของ RBA
AUDUSD – ปัจจัยขับเคลื่อนวันนี้
มุมมองทางเทคนิค (H4)
หลังร่วงต่ำกว่า 0.65 เมื่อวานนี้ ราคากลับขึ้นมายืนเหนือ EMA100 (เส้นสีม่วงเข้ม) ซึ่งกลายเป็นแนวรับสำคัญ
หากปิดเหนือ EMA30 (เส้นสีม่วงอ่อน) อาจเป็นสัญญาณฟื้นตัวต่อ โดยมีเป้าหมายทดสอบแนวบนของช่วงการสะสมราคา (consolidation)
ปัจจัยพื้นฐานหนุนค่าเงิน
GDP ไตรมาส 2/2025 ของออสเตรเลียโต 0.6% QoQ ดีกว่าคาด (0.5%) และสูงกว่าครั้งก่อน (0.3%) ได้แรงหนุนจากการบริโภคครัวเรือน, การฟื้นค่าจ้าง, ดอกเบี้ยที่ลดลง และสภาพอากาศเอื้ออำนวย
การลงทุนภาครัฐ–เอกชนยังอ่อนแอ อาจกดดันการเติบโตครึ่งปีหลัง
RBA น่าจะคงท่าทีระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยต่อไป หลังปรับลด 25 bps เหลือ 3.6% ในเดือนส.ค. โดยอ้างความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวจากมาตรการภาษีของทรัมป์ ขณะที่ เงินเฟ้อเดือนก.ค. แตะ 2.8% (สูงสุดในรอบ 1 ปี) ยังคงเป็นตัวแปรหลักกำหนดทิศทางนโยบาย
Caixin China Services PMI เดือนส.ค. ออกมาที่ 53 (สูงกว่าคาด 52.4 และครั้งก่อน 52.6) ถือเป็นการขยายตัวเร็วสุดในรอบ 15 เดือน แม้การจ้างงานยังถูกกดดันจากการลดพนักงานเพื่อคุมต้นทุน