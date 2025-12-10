สรุปข่าวเช้า

วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน
ในการซื้อขายเมื่อคืน:
-
Dow Jones ลดลง 0.3%
-
S&P 500 ลดลง 0.09%
-
NASDAQ ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.13%
-
Russell 2000 เด่นสุด +0.21% แม้ทำสถิติ intraday high ใหม่ แต่ยังปิดไม่ถึงระดับสูงสุดตลอดกาล
ทุกสายตาจับตา FOMC คืนนี้
ตลาดเข้าสู่โหมด “รอดูท่าที” ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยโฟกัสไม่ได้อยู่แค่การปรับดอกเบี้ยเท่านั้น แต่รวมถึง:
-
น้ำเสียงในแถลงการณ์
-
คาดการณ์เศรษฐกิจ (Dot Plot & โปรเจคชันใหม่)
ซึ่งจะเป็นตัวบอกจังหวะของการลดดอกเบี้ยต่อจากนี้
ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะ ลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75%
Kevin Hassett ผู้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งประธานเฟดคนใหม่ ระบุว่าเฟดยังมี “พื้นที่อีกมาก” สำหรับการลดดอกเบี้ย และการดำเนินนโยบายต้อง ยึดตามข้อมูลเศรษฐกิจ
ตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแรงแต่โตช้า
-
ตำแหน่งงานเปิดรับ (JOLTS) เดือนตุลาคมเพิ่มเล็กน้อยเป็น 7.67 ล้านตำแหน่ง จาก 7.66 ล้าน
บ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานยังคงสูง แต่การจ้างงานขยายตัวอย่างช้า ๆ
🇨🇳 เงินเฟ้อจีน: ด้านดีมี แต่แรงกดดันยังไม่หาย
-
CPI เดือนพ.ย. เพิ่ม 0.7% YoY — สูงสุดตั้งแต่มี.ค. 2024 และตรงตามคาด
-
แต่ ลดลง 0.1% MoM และ PPI ยังติดลบลึก สะท้อนดีมานด์ภาคอุตสาหกรรมยังอ่อนแอ
ประกอบกับข่าวลือ ลด RRR และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทำให้แนวโน้มปี 2026 น่าจับตา แม้ตลาดหุ้นจีนยังถูกแรงขายทำกำไรกดดันอยู่ช่วงนี้
🇳🇿 นิวซีแลนด์: ผู้อพยพยังเพิ่มต่อเนื่อง
เดือนตุลาคมมีผู้ย้ายถิ่นฐานสุทธิราว 2,400 คน แสดงการเติบโตประชากรที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
โลหะมีค่า: เงิน (Silver) พุ่งทำสถิติประวัติศาสตร์
-
Silver ทำ All-Time High ใหม่ทะลุ $60/oz
หนุนโดยอุปทานจำกัด + ความต้องการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น + นักลงทุนเข้าซื้อ
-
Gold ทรงตัวแถว $4,200
คริปโตเคลื่อนไหวในกรอบ
-
Bitcoin อยู่ใกล้ $92,600
-
Ethereum ทรงตัวบริเวณ $3,320
