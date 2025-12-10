อ่านเพิ่มเติม
15:15 · 10 ธันวาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

US500
ดัชนี
-
-
US100
ดัชนี
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน

ในการซื้อขายเมื่อคืน:

  • Dow Jones ลดลง 0.3%

  • S&P 500 ลดลง 0.09%

  • NASDAQ ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.13%

  • Russell 2000 เด่นสุด +0.21% แม้ทำสถิติ intraday high ใหม่ แต่ยังปิดไม่ถึงระดับสูงสุดตลอดกาล

ทุกสายตาจับตา FOMC คืนนี้

ตลาดเข้าสู่โหมด “รอดูท่าที” ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยโฟกัสไม่ได้อยู่แค่การปรับดอกเบี้ยเท่านั้น แต่รวมถึง:

  • น้ำเสียงในแถลงการณ์

  • คาดการณ์เศรษฐกิจ (Dot Plot & โปรเจคชันใหม่)
    ซึ่งจะเป็นตัวบอกจังหวะของการลดดอกเบี้ยต่อจากนี้

ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะ ลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75%

Kevin Hassett ผู้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งประธานเฟดคนใหม่ ระบุว่าเฟดยังมี “พื้นที่อีกมาก” สำหรับการลดดอกเบี้ย และการดำเนินนโยบายต้อง ยึดตามข้อมูลเศรษฐกิจ

ตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแรงแต่โตช้า

  • ตำแหน่งงานเปิดรับ (JOLTS) เดือนตุลาคมเพิ่มเล็กน้อยเป็น 7.67 ล้านตำแหน่ง จาก 7.66 ล้าน
    บ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานยังคงสูง แต่การจ้างงานขยายตัวอย่างช้า ๆ

🇨🇳 เงินเฟ้อจีน: ด้านดีมี แต่แรงกดดันยังไม่หาย

  • CPI เดือนพ.ย. เพิ่ม 0.7% YoY — สูงสุดตั้งแต่มี.ค. 2024 และตรงตามคาด

  • แต่ ลดลง 0.1% MoM และ PPI ยังติดลบลึก สะท้อนดีมานด์ภาคอุตสาหกรรมยังอ่อนแอ

ประกอบกับข่าวลือ ลด RRR และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทำให้แนวโน้มปี 2026 น่าจับตา แม้ตลาดหุ้นจีนยังถูกแรงขายทำกำไรกดดันอยู่ช่วงนี้

🇳🇿 นิวซีแลนด์: ผู้อพยพยังเพิ่มต่อเนื่อง

เดือนตุลาคมมีผู้ย้ายถิ่นฐานสุทธิราว 2,400 คน แสดงการเติบโตประชากรที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

โลหะมีค่า: เงิน (Silver) พุ่งทำสถิติประวัติศาสตร์

  • Silver ทำ All-Time High ใหม่ทะลุ $60/oz
    หนุนโดยอุปทานจำกัด + ความต้องการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น + นักลงทุนเข้าซื้อ

  • Gold ทรงตัวแถว $4,200

คริปโตเคลื่อนไหวในกรอบ

  • Bitcoin อยู่ใกล้ $92,600

  • Ethereum ทรงตัวบริเวณ $3,320

10 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์
10 ธันวาคม 2025, 09:03

🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก