ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์

-
ความผันผวน Wall Street ยังคงจำกัด นักลงทุนรอการประชุม FOMC เกี่ยวกับดอกเบี้ยสหรัฐในวันพรุ่งนี้
-
Dow Jones (US30): -0.2% เป็นดัชนีอ่อนแอที่สุด
-
S&P 500 (US500) และ Nasdaq (US100) เคลื่อนไหวใกล้เคียงจุดคงที่
-
Russell 2000 (US2000: +0.5%) ปรับตัวขึ้นในเซสชัน
-
Kevin Hassett ผู้มีโอกาสสืบทอดตำแหน่ง Jerome Powell จะจัดให้ Scott Bessent อยู่ในลำดับแรกสำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป แม้ว่า Bessent จะไม่ต้องการบทบาทนี้
-
JOLTS – ตำแหน่งงานว่าง พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนตุลาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน (7.65 ล้านตำแหน่ง; คาดการณ์ 7.12 ล้าน; ก่อนหน้า 7.23 ล้าน)
-
การจ้างงานชะลอตัว
-
การเลิกจ้างเพิ่มขึ้น
-
การลาออกลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี
→ สะท้อนภาพ ตลาดแรงงานที่หยุดนิ่ง
-
🌍 ตลาดยุโรป
-
ความเชื่อมั่นผสม:
-
ฝรั่งเศส CAC40 (FRA40): -1% นำการปรับตัวลง
-
UK FTSE 100 (UK100): -0.2% ปรับตัวลงเล็กน้อย
-
อิตาลี ITA40, สเปน SPA35: +0.1%
-
เยอรมนี DE40: +0.5%
-
โปแลนด์ W20: +2.1%
-
💵 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
-
RBA คงดอกเบี้ยออสเตรเลียที่ 3.60% ตามคาด
-
ผู้ว่าการเตือนว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยกลับมา → หนุน AUD
-
-
เยนญี่ปุ่น อ่อนค่าสุดในกลุ่ม G10 หลัง GDP ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด (-0.6% vs. -0.4% forecast)
-
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) เพิ่มอีก 0.2% ขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์
-
EURUSD ลด 0.14% อยู่ที่ 1.162
🥈 ตลาดโลหะมีค่า
-
Silver พุ่งนำตลาด +3.9% ทะลุ 60 USD/oz อีกครั้ง
-
Gold ปรับตัวขึ้น +0.4% อยู่ที่ 4,205 USD/oz จากความคาดหวัง Fed นโยบายผ่อนคลายในปี 2026
🛢️ ตลาดพลังงาน
-
ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ลดลงประมาณ 1%
-
NATGAS ลดลงอีก 4.8%
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
สรุปข่าวเช้า
🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈