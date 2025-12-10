อ่านเพิ่มเติม
09:07 · 10 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
USDIDX
ดัชนี
-
-

  • ความผันผวน Wall Street ยังคงจำกัด นักลงทุนรอการประชุม FOMC เกี่ยวกับดอกเบี้ยสหรัฐในวันพรุ่งนี้

  • Dow Jones (US30): -0.2% เป็นดัชนีอ่อนแอที่สุด

  • S&P 500 (US500) และ Nasdaq (US100) เคลื่อนไหวใกล้เคียงจุดคงที่

  • Russell 2000 (US2000: +0.5%) ปรับตัวขึ้นในเซสชัน

  • Kevin Hassett ผู้มีโอกาสสืบทอดตำแหน่ง Jerome Powell จะจัดให้ Scott Bessent อยู่ในลำดับแรกสำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป แม้ว่า Bessent จะไม่ต้องการบทบาทนี้

  • JOLTS – ตำแหน่งงานว่าง พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนตุลาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน (7.65 ล้านตำแหน่ง; คาดการณ์ 7.12 ล้าน; ก่อนหน้า 7.23 ล้าน)

    • การจ้างงานชะลอตัว

    • การเลิกจ้างเพิ่มขึ้น

    • การลาออกลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี
      → สะท้อนภาพ ตลาดแรงงานที่หยุดนิ่ง

🌍 ตลาดยุโรป

  • ความเชื่อมั่นผสม:

    • ฝรั่งเศส CAC40 (FRA40): -1% นำการปรับตัวลง

    • UK FTSE 100 (UK100): -0.2% ปรับตัวลงเล็กน้อย

    • อิตาลี ITA40, สเปน SPA35: +0.1%

    • เยอรมนี DE40: +0.5%

    • โปแลนด์ W20: +2.1%

💵 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

  • RBA คงดอกเบี้ยออสเตรเลียที่ 3.60% ตามคาด

    • ผู้ว่าการเตือนว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยกลับมา → หนุน AUD

  • เยนญี่ปุ่น อ่อนค่าสุดในกลุ่ม G10 หลัง GDP ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด (-0.6% vs. -0.4% forecast)

  • ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) เพิ่มอีก 0.2% ขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์

  • EURUSD ลด 0.14% อยู่ที่ 1.162

🥈 ตลาดโลหะมีค่า

  • Silver พุ่งนำตลาด +3.9% ทะลุ 60 USD/oz อีกครั้ง

  • Gold ปรับตัวขึ้น +0.4% อยู่ที่ 4,205 USD/oz จากความคาดหวัง Fed นโยบายผ่อนคลายในปี 2026

🛢️ ตลาดพลังงาน

  • ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ลดลงประมาณ 1%

  • NATGAS ลดลงอีก 4.8%

10 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 15:15

สรุปข่าวเช้า
10 ธันวาคม 2025, 09:03

🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก