🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157

สรุปคำกล่าวของ Thomas Barkin – Fed 🗽
แรงงานและเศรษฐกิจ
-
หาก แรงงานไม่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับ ผลผลิตเพียงอย่างเดียว
-
การเติบโตของแรงงานอาจเข้าใกล้ 0%
-
มีความเสี่ยงสูงในอนาคตว่า งานจะมากกว่าคนทำงาน
-
ความต้องการ (demand) ยังแข็งแรง แต่ไม่สะท้อนเป็นการจ้างงาน
-
ตลาดแรงงานซอฟต์ลงเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง
ภาคที่อยู่อาศัย
-
อัตราดอกเบี้ยต่ำ อาจกระตุ้นความต้องการบ้าน แต่ ไม่แก้ปัญหาอุปทาน
-
อุปทานบ้านยังจำกัด ขณะที่ความต้องการสูง
-
ราคาบ้านสูงปัจจุบันสะท้อน ปัญหาอุปทานที่เริ่มจากวิกฤติการเงิน 2007–2009
นโยบายการเงินและเงินเฟ้อ
-
นโยบายยัง ค่อนข้างจำกัด (modestly restrictive)
-
เงินเฟ้อสูงกว่าที่ตั้งเป้า แต่ไม่น่าจะเร่งตัวขึ้น
-
การว่างงานอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มาก
-
การบรรลุเป้าหมายทั้งสอง (เงินเฟ้อและการจ้างงาน) ยัง ไม่ชัดเจนว่าต้องปรับนโยบาย
ผลกระทบต่อ EUR/USD (D1)
-
หลังคำกล่าวของ Barkin EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
-
ตลาดตีความว่า Fed มองเศรษฐกิจยังแข็งแรง เงินเฟ้อไม่น่าจะเร่งตัว ซึ่งสนับสนุน ดอลลาร์แข็งค่า
Source: xStation5
