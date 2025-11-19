อ่านเพิ่มเติม
08:37 · 19 พฤศจิกายน 2025

🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

สรุปคำกล่าวของ Thomas Barkin – Fed 🗽

แรงงานและเศรษฐกิจ

  • หาก แรงงานไม่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับ ผลผลิตเพียงอย่างเดียว

  • การเติบโตของแรงงานอาจเข้าใกล้ 0%

  • มีความเสี่ยงสูงในอนาคตว่า งานจะมากกว่าคนทำงาน

  • ความต้องการ (demand) ยังแข็งแรง แต่ไม่สะท้อนเป็นการจ้างงาน

  • ตลาดแรงงานซอฟต์ลงเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง

ภาคที่อยู่อาศัย

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ อาจกระตุ้นความต้องการบ้าน แต่ ไม่แก้ปัญหาอุปทาน

  • อุปทานบ้านยังจำกัด ขณะที่ความต้องการสูง

  • ราคาบ้านสูงปัจจุบันสะท้อน ปัญหาอุปทานที่เริ่มจากวิกฤติการเงิน 2007–2009

นโยบายการเงินและเงินเฟ้อ

  • นโยบายยัง ค่อนข้างจำกัด (modestly restrictive)

  • เงินเฟ้อสูงกว่าที่ตั้งเป้า แต่ไม่น่าจะเร่งตัวขึ้น

  • การว่างงานอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มาก

  • การบรรลุเป้าหมายทั้งสอง (เงินเฟ้อและการจ้างงาน) ยัง ไม่ชัดเจนว่าต้องปรับนโยบาย

ผลกระทบต่อ EUR/USD (D1)

  • หลังคำกล่าวของ Barkin EUR/USD ร่วงสู่ 1.157

  • ตลาดตีความว่า Fed มองเศรษฐกิจยังแข็งแรง เงินเฟ้อไม่น่าจะเร่งตัว ซึ่งสนับสนุน ดอลลาร์แข็งค่า

 

Source: xStation5

