อ่านเพิ่มเติม
15:32 · 10 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC ประกาศตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

วันนี้บรรยากาศการเทรดจะถูกครอบงำโดยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน อย่างไรก็ตาม ในยุโรป นักลงทุนยังจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อจากนอร์เวย์และสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมจากสวีเดน สโลวาเกีย และอิตาลี ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจปลายปีได้เป็นอย่างดี ในช่วงบ่าย ความสนใจจะมุ่งไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด และผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลลีย์ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายการเงินปี 2026

ไฮไลต์สำคัญของวันยังคงเป็นการประชุม FOMC พร้อมการประกาศอัตราดอกเบี้ยและการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจใหม่ แม้ว่าตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในกรอบ 3.50–3.75% นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับน้ำเสียงของแถลงการณ์รวมถึงแนวทางจากประธานเจอโรม พาวเวลล์ในการแถลงข่าวช่วงค่ำ นอกจากนี้ การประชุมธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ก็เป็นอีกหนึ่งจุดโฟกัสในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงินได้เช่นกัน

จีน

02:30 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 0.7% (คาด 0.7%, ก่อนหน้า 0.2%)
02:30 – PPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง -2.2% (คาด -2.2%, ก่อนหน้า -2.1%)

นอร์เวย์

08:00 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 3% (คาด 3%, ก่อนหน้า 3.1%)
08:00 – Core CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 3% (คาด 3%, ก่อนหน้า 3.4%)

สวีเดน

08:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: จริง 5.9% (ก่อนหน้า 14.6%)

ตุรกี

08:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: จริง 2.2% (ก่อนหน้า 2.9%)

โรมาเนีย

08:00 – ดุลการค้า (EUR) เดือนตุลาคม: จริง -3 พันล้าน (ก่อนหน้า -2.48 พันล้าน)

สาธารณรัฐเช็ก

09:00 – CPI (m/m) เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 0.5%, คาด -0.3%
09:00 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 2.5%, คาด 2.1%

สโลวาเกีย

09:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: ก่อนหน้า 0.7%, คาด -2%

อิตาลี

10:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m) เดือนตุลาคม: ก่อนหน้า 2.8%, คาด -0.4%

สหราชอาณาจักร

11:45 – สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลลีย์

ยูโรโซน

11:55 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด

สหรัฐอเมริกา

13:00 – คำขอกู้จำนองรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -1.4%
14:30 – ดัชนีต้นทุนแรงงาน (q/q) Q3: คาด 0.9%, ก่อนหน้า 0.9%

แคนาดา

15:45 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoC เดือนธันวาคม: คาด 2.25%, ก่อนหน้า 2.25%
16:30 – แถลงข่าวธนาคารกลางแคนาดา เดือนธันวาคม

สหรัฐอเมริกา

16:30 – สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์:

  • น้ำมันดิบ: คาด -1.7 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 0.57 ล้านบาร์เรล

  • น้ำมันเบนซิน: คาด 2.3 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 4.52 ล้านบาร์เรล

  • น้ำมันกลั่น: คาด 1.5 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 2.06 ล้านบาร์เรล

20:00 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC เดือนธันวาคม: คาด 3.50–3.75%, ก่อนหน้า 3.75–4.00%
20:00 – การเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจของ FOMC
20:30 – การแถลงข่าวของ FOMC

10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 09:02

ข่าวเด่น: ตัวเลข US JOLTS ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
10 ธันวาคม 2025, 08:43

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก 🗽
9 ธันวาคม 2025, 14:54

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP และ JOLTS อยู่ในความสนใจ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก