ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC ประกาศตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

วันนี้บรรยากาศการเทรดจะถูกครอบงำโดยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน อย่างไรก็ตาม ในยุโรป นักลงทุนยังจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อจากนอร์เวย์และสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมจากสวีเดน สโลวาเกีย และอิตาลี ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจปลายปีได้เป็นอย่างดี ในช่วงบ่าย ความสนใจจะมุ่งไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด และผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลลีย์ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายการเงินปี 2026
ไฮไลต์สำคัญของวันยังคงเป็นการประชุม FOMC พร้อมการประกาศอัตราดอกเบี้ยและการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจใหม่ แม้ว่าตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในกรอบ 3.50–3.75% นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับน้ำเสียงของแถลงการณ์รวมถึงแนวทางจากประธานเจอโรม พาวเวลล์ในการแถลงข่าวช่วงค่ำ นอกจากนี้ การประชุมธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ก็เป็นอีกหนึ่งจุดโฟกัสในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงินได้เช่นกัน
จีน
02:30 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 0.7% (คาด 0.7%, ก่อนหน้า 0.2%)
02:30 – PPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง -2.2% (คาด -2.2%, ก่อนหน้า -2.1%)
นอร์เวย์
08:00 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 3% (คาด 3%, ก่อนหน้า 3.1%)
08:00 – Core CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: จริง 3% (คาด 3%, ก่อนหน้า 3.4%)
สวีเดน
08:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: จริง 5.9% (ก่อนหน้า 14.6%)
ตุรกี
08:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: จริง 2.2% (ก่อนหน้า 2.9%)
โรมาเนีย
08:00 – ดุลการค้า (EUR) เดือนตุลาคม: จริง -3 พันล้าน (ก่อนหน้า -2.48 พันล้าน)
สาธารณรัฐเช็ก
09:00 – CPI (m/m) เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 0.5%, คาด -0.3%
09:00 – CPI (y/y) เดือนพฤศจิกายน: ก่อนหน้า 2.5%, คาด 2.1%
สโลวาเกีย
09:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (y/y) เดือนตุลาคม: ก่อนหน้า 0.7%, คาด -2%
อิตาลี
10:00 – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m) เดือนตุลาคม: ก่อนหน้า 2.8%, คาด -0.4%
สหราชอาณาจักร
11:45 – สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลลีย์
ยูโรโซน
11:55 – สุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
สหรัฐอเมริกา
13:00 – คำขอกู้จำนองรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -1.4%
14:30 – ดัชนีต้นทุนแรงงาน (q/q) Q3: คาด 0.9%, ก่อนหน้า 0.9%
แคนาดา
15:45 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoC เดือนธันวาคม: คาด 2.25%, ก่อนหน้า 2.25%
16:30 – แถลงข่าวธนาคารกลางแคนาดา เดือนธันวาคม
สหรัฐอเมริกา
16:30 – สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์:
-
น้ำมันดิบ: คาด -1.7 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 0.57 ล้านบาร์เรล
-
น้ำมันเบนซิน: คาด 2.3 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 4.52 ล้านบาร์เรล
-
น้ำมันกลั่น: คาด 1.5 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 2.06 ล้านบาร์เรล
20:00 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC เดือนธันวาคม: คาด 3.50–3.75%, ก่อนหน้า 3.75–4.00%
20:00 – การเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจของ FOMC
20:30 – การแถลงข่าวของ FOMC
