09:49 · 20 กุมภาพันธ์ 2026

Blue Owl Capital: ปัญหาเฉพาะตัว หรือสัญญาณเตือนแบบ “Lehman moment”?

หุ้นของ Blue Owl Capital ร่วงลงมากกว่า 7% หลังจากกองทุน Private Credit ที่บริษัทเป็นเจ้าของและใช้ชื่อเดียวกัน ประกาศว่าจะยุติการเปิดให้นักลงทุนไถ่ถอนเงินรายไตรมาส ซึ่งก่อนหน้านี้เคยอนุญาตให้ทำได้ตามปกติ

กองทุนระบุว่า เงินลงทุนของลูกค้าจะทยอยคืนให้แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ผ่านการขายสินทรัพย์ หรือการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

เรื่องนี้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นภายในกองทุน โดยการตัดสินใจระงับการถอนเงินมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่กองทุนประกาศขายพอร์ตการลงทุนมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์

คำถามคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียง “ความไม่สอดคล้องเชิงโครงสร้าง” ระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับความต้องการของลูกค้า หรือว่านี่คือ “รอยร้าวแรก” ของตลาดที่ขาดการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ?

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานว่ากรณีนี้จะลุกลามกลายเป็นวิกฤตในวงกว้าง บริษัทระบุว่าการขายแพ็กเกจการลงทุนดังกล่าวทำได้ที่ 99.7% ของมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ซึ่งบ่งชี้ว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ยังสมเหตุสมผล และสภาพคล่องยังคงอยู่ แม้อาจลดลงบ้าง

ตลาด Private Credit และ Private Equity กลายเป็นจุดสนใจของนักวิเคราะห์จำนวนมากในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา ในฐานะปัจจัยเสี่ยงที่อาจจุดชนวนวิกฤตการเงินครั้งถัดไป และดูเหมือนว่านักลงทุนบางส่วนก็เริ่มกังวลเช่นกัน สะท้อนจากกระแสเงินทุนไหลออกที่เพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากกองทุนประเภทนี้ ตามรายงานของ The Wall Street Journal

ในตอนนี้ ตลาด “ภาคเอกชน” ยังไม่แสดงสัญญาณตื่นตระหนก แต่ความตึงเครียดกำลังก่อตัวอย่างชัดเจน ด้วยระดับความเสี่ยงที่สูง การใช้เลเวอเรจทางการเงิน และการขาดความโปร่งใสกับการกำกับดูแลอย่างมาก ทำให้หากเกิดปัญหา ความเสียหายอาจลุกลามรวดเร็วกว่าตลาดส่วนอื่น ๆ

การตัดสินใจของ Blue Owl Capital อาจสะท้อนเพียงจุดอ่อนของบริษัทเดียว ซึ่งยังไม่กระทบต่อตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศลักษณะเดียวกันจากหลายบริษัทในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ “ปัญหา” อีกต่อไป แต่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “หายนะ” ได้

