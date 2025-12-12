BREAKING: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯสูงกว่าที่คาดการณ์ 🗽

📊 US Labor & Trade Update
Initial Jobless Claims: 236K (คาดการณ์ 220K, ก่อนหน้า 192K) – ปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด-19 ในปี 2020 (+44K) แต่ค่าเฉลี่ยของสองสัปดาห์ล่าสุดยังอยู่ที่ประมาณ 215K ซึ่งถือว่าต่ำมาก
Continued Jobless Claims: 1.838M (คาดการณ์ 1.938M, ก่อนหน้า 1.937–1.939M)
Trade Balance: -52.8B (คาดการณ์ -63.1B, ก่อนหน้า -59.3B) – ขาดดุลการค้าต่ำสุดตั้งแต่ มิ.ย. 2020; การส่งออกเพิ่มขึ้น 5.7% ขณะที่นำเข้าลดลง 3.7%
💡 สรุป:
การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ค่าเฉลี่ยยังคงต่ำ แสดงว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง
การขาดดุลการค้าต่ำสุดช่วยหนุน GDP ไตรมาส 3
EUR/USD อ่อนตัวเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลการว่างงานจะต่ำกว่าคาด แต่รายงานโดยรวมยังไม่สนับสนุน USD อย่างชัดเจน
Source: xStation5
Source: Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond
BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉
สรุปข่าวเช้า
BREAKING: US wholesale sales lower than expected
ตุรกีปรับลดอัตราดอกเบี้ยรีโปรายสัปดาห์เหลือ 38% 📉