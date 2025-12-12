อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯสูงกว่าที่คาดการณ์ 🗽

📊 US Labor & Trade Update

  • Initial Jobless Claims: 236K (คาดการณ์ 220K, ก่อนหน้า 192K) – ปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด-19 ในปี 2020 (+44K) แต่ค่าเฉลี่ยของสองสัปดาห์ล่าสุดยังอยู่ที่ประมาณ 215K ซึ่งถือว่าต่ำมาก

  • Continued Jobless Claims: 1.838M (คาดการณ์ 1.938M, ก่อนหน้า 1.937–1.939M)

  • Trade Balance: -52.8B (คาดการณ์ -63.1B, ก่อนหน้า -59.3B) – ขาดดุลการค้าต่ำสุดตั้งแต่ มิ.ย. 2020; การส่งออกเพิ่มขึ้น 5.7% ขณะที่นำเข้าลดลง 3.7%

💡 สรุป:

  • การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ค่าเฉลี่ยยังคงต่ำ แสดงว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง

  • การขาดดุลการค้าต่ำสุดช่วยหนุน GDP ไตรมาส 3

  • EUR/USD อ่อนตัวเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลการว่างงานจะต่ำกว่าคาด แต่รายงานโดยรวมยังไม่สนับสนุน USD อย่างชัดเจน

 

Source: xStation5

Source: Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond

12 ธันวาคม 2025, 16:43

