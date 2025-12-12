BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉

สหราชอาณาจักร:
GDP 3 เดือน/3 เดือน: -0.1% (คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า 0.1%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม: 0.5% (คาดการณ์ 1.1%, ก่อนหน้า -1.7%)
ตัวเลข GDP ต่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้ EUR/GBP ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
เยอรมนี:
HICP (ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบ Harmonized) รายปีสุดท้าย: 2.6% ตามคาด (เดือนต่อเดือน 0.5% ตามคาดเช่นกัน)
สรุปข่าวเช้า
BREAKING: US wholesale sales lower than expected
BREAKING: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯสูงกว่าที่คาดการณ์ 🗽
ตุรกีปรับลดอัตราดอกเบี้ยรีโปรายสัปดาห์เหลือ 38% 📉