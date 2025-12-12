อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉

สหราชอาณาจักร:

  • GDP 3 เดือน/3 เดือน: -0.1% (คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า 0.1%)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม: 0.5% (คาดการณ์ 1.1%, ก่อนหน้า -1.7%)

ตัวเลข GDP ต่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้ EUR/GBP ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

เยอรมนี:

  • HICP (ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบ Harmonized) รายปีสุดท้าย: 2.6% ตามคาด (เดือนต่อเดือน 0.5% ตามคาดเช่นกัน)

 

Source: xStation5

 

12 ธันวาคม 2025, 16:42

