สรุปข่าวเช้า

- วอลล์สตรีทกำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่มีความระมัดระวังต่อภาคเทคโนโลยี โดยหุ้น Broadcom (AVGO.US) ร่วงเกือบ 5% เมื่อวานนี้ แม้จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สซื้อขายโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ ขณะที่ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.5% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการ หุ้นของยักษ์ค้าส่ง Costco Wholesale ก็ลดลงเกือบ 1% เช่นกัน ขณะเดียวกัน Lululemon Athletica ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเหนือคาด
- Broadcom ทำรายได้เกินความคาดหมาย (18.02 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 17.49 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์) และกำไรต่อหุ้น (1.95 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.87 ดอลลาร์ที่คาดการณ์) พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบันที่ 19.1 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 18.3 พันล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์ LSEG คาดการณ์ บริษัทระบุว่ากำไรขั้นต้นจะลดลงเนื่องจากส่วนแบ่งรายได้จาก AI เพิ่มสูงขึ้น
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 28% ในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายชิป AI ที่เพิ่มขึ้น 74% ธุรกิจโซลูชันของบริษัททำรายได้ 11.07 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี เทียบกับ 10.77 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ ส่วนธุรกิจหลักอีกหนึ่งส่วน คือซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน รายงานการเติบโต 26% สู่ระดับ 6.94 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีท
- ซีอีโอ Hock Tan กล่าวว่า Broadcom คาดว่ายอดขายชิป AI ในไตรมาสนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่าจากปีก่อนสู่ 8.2 พันล้านดอลลาร์ (ชิป AI แบบกำหนดเองและเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเครือข่าย AI) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 97% สู่ 8.51 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 4.32 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อน บริษัทเปิดเผยว่าจะไม่คาดหวังรายได้เพิ่มเติมจากความร่วมมือชิปกำหนดเองมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์กับ Anthropic
- Tan กล่าวต่อว่า Broadcom มีคำสั่งซื้อค้างชำระมูลค่า 73 พันล้านดอลลาร์ สำหรับชิปแบบกำหนดเอง สวิตช์ และชิ้นส่วนศูนย์ข้อมูลอื่นๆ สำหรับ AI ใน 18 เดือนข้างหน้า หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 70% ในปีนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.65 ดอลลาร์ในเดือนนี้ เพิ่มจาก 0.59 ดอลลาร์
- ในการซื้อขายเงินสดเมื่อวานนี้ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.2% และทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้ว่าส่วนหนึ่งของตลาดเริ่มลดการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังผลประกอบการของ Oracle หลังจบช่วงการซื้อขาย Broadcom รายงานผลประกอบการ แม้ว่าผลการรายงานจะสร้างสถิติ แต่บริษัทกลับทำให้นักลงทุนผิดหวังกับแนวโน้มการขายในส่วน AI
- วันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างเบา ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก Fed (Paulson, Hammack, Goolsbee) รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจากยุโรป เช่น ดัชนี CPI ของเยอรมนีและฝรั่งเศส และข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร
- ตลาดหุ้นเอเชียกำลังขยายการปรับตัวขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวอลล์สตรีทและตลาดหุ้นโลก ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากความคาดหมายว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ในปีนี้ และการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 0.9% มุ่งสู่ระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน
- ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ญี่ปุ่น ดัชนี Topix ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การปรับตัวขึ้นขับเคลื่อนโดยภาคการเงิน ได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า—ซึ่งตลาดรอคอยมาหลายเดือน
- ภาพที่แตกต่างเกิดขึ้นในจีน ดัชนีหลักลดลง รัฐบาลประกาศสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ไม่มีมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมในปี 2025 ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและเกิดการขายทำกำไร
- ตลาดหุ้นโลกยังคงแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ดัชนี MSCI All Country World เพิ่มขึ้นอีก 0.1% หลังปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ ดัชนีดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นราว 21% ในปี 2025 ซึ่งจะเป็นผลตอบแทนดีที่สุดในรอบ 6 ปี ส่วนดัชนีเอเชียซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลน้อยกว่า 2%
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
ทองแดงคงตัวหลังทะลุระดับสูงสุดล่าสุด
-
โลหะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น รองรับแนวโน้ม Fed ที่ผ่อนคลาย
-
ทองคำปรับฐานหลังปรับขึ้น 3 วัน แม้ว่าตลาดยังคงคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
-
เงินยังคงใกล้ระดับสูงสุด
-
น้ำมันฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเกือบสองเดือน
-
Bitcoin ซื้อขายในกรอบแคบประมาณ 92,500 ดอลลาร์ แสดงถึงความต่อสู้ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในโซนสำคัญ แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะทำสถิติสูงสุด Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุเหนือระดับ 94,000 ดอลลาร์ได้อย่างยั่งยืน
(การบรรยายสรุปเช้าอยู่ระหว่างดำเนินการ)
Source: xStation5
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ – Jabil Inc
Broadcom (AVGO.US) หุ้นร่วง 5% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการ AI สูง 🗽
BREAKING: GDP และภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ 📉
ข่าวเด่นวันนี้