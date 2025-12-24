BREAKING: ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย! 🏭📈

สรุปข้อมูลภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ – ตุลาคม 2025 (15:15 BST):
-
อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate): 76% (คาด 75.9%, ก่อนหน้า 75.9%)
-
Industrial Production:
-
MoM: +0.2% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)
-
YoY: +2.2% (ก่อนหน้า +1.62%, ปรับใหม่ +1.9%)
-
-
Manufacturing Production: 0.0% (ก่อนหน้า 0.0%)
ประเด็นสำคัญ:
-
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ปรับปรุงเล็กน้อยทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตและการผลิตโดยรวม เมื่อเทียบกับที่คาด
-
ความประหลาดใจสำคัญอยู่ที่ตัวเลข YoY การผลิตเพิ่มขึ้น 2.2% และมีการปรับตัวเลขไตรมาสก่อนขึ้นจาก 1.62% → 1.9%
-
การผลิตภาคการผลิต (Manufacturing) ยังคง ทรงตัวตามที่คาดการณ์
ปฏิกิริยาตลาด:
-
ตลาดตอบสนองต่อข้อมูล ค่อนข้างนิ่ง
-
คู่เงิน EURUSD (M1) ปรับตัวเล็กน้อยโดยไม่มีทิศทางแรงชัดเจน
สรุปคือ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯยังเติบโตอย่างมั่นคงในระดับเล็กน้อย แต่ไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดทันที
Source: xStation5
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
สรุปข่าวเช้า
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส