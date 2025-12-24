อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย! 🏭📈

สรุปข้อมูลภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ – ตุลาคม 2025 (15:15 BST):

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Rate): 76% (คาด 75.9%, ก่อนหน้า 75.9%)

  • Industrial Production:

    • MoM: +0.2% (คาด +0.1%, ก่อนหน้า +0.1%)

    • YoY: +2.2% (ก่อนหน้า +1.62%, ปรับใหม่ +1.9%)

  • Manufacturing Production: 0.0% (ก่อนหน้า 0.0%)

ประเด็นสำคัญ:

  • ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ปรับปรุงเล็กน้อยทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตและการผลิตโดยรวม เมื่อเทียบกับที่คาด

  • ความประหลาดใจสำคัญอยู่ที่ตัวเลข YoY การผลิตเพิ่มขึ้น 2.2% และมีการปรับตัวเลขไตรมาสก่อนขึ้นจาก 1.62% → 1.9%

  • การผลิตภาคการผลิต (Manufacturing) ยังคง ทรงตัวตามที่คาดการณ์

ปฏิกิริยาตลาด:

  • ตลาดตอบสนองต่อข้อมูล ค่อนข้างนิ่ง

  • คู่เงิน EURUSD (M1) ปรับตัวเล็กน้อยโดยไม่มีทิศทางแรงชัดเจน

สรุปคือ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯยังเติบโตอย่างมั่นคงในระดับเล็กน้อย แต่ไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดทันที

Source: xStation5

24 ธันวาคม 2025, 15:45

