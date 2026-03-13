ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข PCE ของสหรัฐอยู่ในความสนใจของตลาด!

วันนี้คาดว่าจะเป็นอีกวันที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาด ไฮไลต์สำคัญของวันคือการประกาศตัวเลข Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) ของสหรัฐในเดือนมกราคม ซึ่งใช้วัดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของชาวอเมริกัน และถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ให้ความสำคัญมากที่สุดในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ตลาดยังจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากยุโรปและเอเชียอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม เงินเฟ้อ และการจ้างงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ค่าเงิน รวมถึงตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
📊 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (CET)
🇬🇧 สหราชอาณาจักร
GDP มกราคม (m/m): 0.2% (คาด 0.1%)
GDP มกราคม (q/q): 0.3% (คาด 0.1%)
GDP มกราคม (y/y): 0.9% (คาด 0.7%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ม.ค. (m/m): 0.2% (คาด -0.9%)
การผลิตภาคการผลิต ม.ค. (m/m): 0.2% (คาด -0.5%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ม.ค. (y/y): 0.6% (คาด 0.5%)
การผลิตภาคการผลิต ม.ค. (y/y): 1.5% (คาด 0.5%)
ดุลการค้า ม.ค.: -22.1 พันล้านปอนด์ (คาด -22.72 พันล้านปอนด์)
คาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภค ไตรมาส 1: 3.5%
🇸🇪 สวีเดน
อัตราการว่างงาน ก.พ.: 8.6%
🇷🇴 โรมาเนีย
เงินเฟ้อ CPI (y/y) ก.พ.: 9.4% (คาด 9.6%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม s.a. (m/m) ม.ค.: -0.5% (คาด 0.8%)
🇭🇺 ฮังการี
การผลิตภาคอุตสาหกรรม s.a. (m/m) ม.ค.: 1.5% (คาด 1%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม n.s.a. (y/y) ม.ค.: -2.5% (คาด 1.8%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม w.d.a. (y/y) ม.ค.: 0.3% (คาด -1%)
🇫🇷 ฝรั่งเศส
เงินเฟ้อ CPI (m/m) ก.พ.: 0.7% (คาด -0.3%)
เงินเฟ้อ HICP (m/m) ก.พ.: 0.8% (คาด -0.4%)
เงินเฟ้อ CPI (y/y) ก.พ.: 1% (คาด 0.3%)
เงินเฟ้อ HICP (y/y) ก.พ.: 1.1% (คาด 0.4%)
🇸🇰 สโลวาเกีย
เงินเฟ้อ CPI (m/m) ก.พ.: 0.1% (คาด 1.8%)
เงินเฟ้อ CPI (y/y) ก.พ.: 3.7% (คาด 4%)
🇪🇸 สเปน
เงินเฟ้อ CPI (m/m) ก.พ.: 0.4% (คาด -0.4%)
เงินเฟ้อ HICP (m/m) ก.พ.: 0.4% (คาด -0.8%)
เงินเฟ้อ CPI (y/y) ก.พ.: 2.3% (คาด 2.3%)
เงินเฟ้อ HICP (y/y) ก.พ.: 2.5% (คาด 2.4%)
🇵🇱 โปแลนด์
เงินเฟ้อ CPI (m/m) ก.พ.: 0.3% (คาด 0.6%)
เงินเฟ้อ CPI (y/y) ก.พ.: 2.1% (คาด 2.2%)
🇮🇹 อิตาลี
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ม.ค. (m/m): 0.3% (คาด -0.4%)
🇪🇺 ยูโรโซน
การผลิตภาคอุตสาหกรรม s.a. (m/m) ม.ค.: 0.6% (คาด -1.4%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม w.d.a. (y/y) ม.ค.: 1.4% (คาด 1.2%)
🇨🇦 แคนาดา
อัตราการว่างงาน ก.พ.: 6.6% (คาด 6.5%)
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ก.พ.: 10.5k (คาด -24.8k)
การจ้างงานเต็มเวลา: 44.9k
การจ้างงานพาร์ทไทม์: -69.7k
ยอดขายสินค้า (m/m) ม.ค.: -3.2% (คาด 0.6%)
อัตราการใช้กำลังการผลิต ไตรมาส 4: 78.5%
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
การใช้จ่ายส่วนบุคคล (m/m) ม.ค.: 0.3% (คาด 0.4%)
PCE Core (m/m) ม.ค.: 0.4% (คาด 0.4%)
PCE (m/m) ม.ค.: 0.3% (คาด 0.4%)
PCE Core (y/y) ม.ค.: 3.1% (คาด 3%)
PCE (y/y) ม.ค.: 2.9% (คาด 2.9%)
GDP ปรับทบทวน ไตรมาส 4 (annualized): 1.4% (คาด 4.4%)
การบริโภคภาคเอกชน ปรับทบทวน Q4: 2.4% (คาด 3.5%)
GDP Deflator ปรับทบทวน (q/q): 3.7%
PCE Core ปรับทบทวน (q/q): 2.7% (คาด 2.9%)
รายได้ส่วนบุคคล (m/m) ม.ค.: 0.4% (คาด 0.3%)
คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เบื้องต้น) ม.ค.: 1.1% (คาด -1.4%)
คำสั่งซื้อสินค้าทุน (ไม่รวมกลาโหม) เบื้องต้น ม.ค.: 0.5% (คาด 1%)
🇺🇸 สหรัฐ – เวลา 15:00
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้น มี.ค. จาก University of Michigan: 55 (คาด 56.6)
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น / ระยะยาว: 3.4% / 3.3%
ตำแหน่งงานว่าง JOLTS Job Openings ม.ค.: 6.7 ล้านตำแหน่ง (คาด 6.542 ล้าน)
🇺🇸 สหรัฐ – เวลา 18:00
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์: 412 (คาด 411)
