08:15 · 12 มกราคม 2026

BREAKING: ตัวเลขการจ้างงานแคนาดาแข็งแกร่งกว่าคาด! 🍁📈

-
-
สรุปข้อมูลแรงงานแคนาดา – ธันวาคม 2025

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรวม: +8.2k (คาด -5.5k, ก่อนหน้า +53.6k)

  • การเปลี่ยนแปลงงานเต็มเวลา: +50.2k (ก่อนหน้า -9.4k)

  • การเปลี่ยนแปลงงานพาร์ทไทม์: -42k (ก่อนหน้า +63k)

  • ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง: +3.7% (ก่อนหน้า 4%)

  • อัตราการเข้าทำงาน (Participation Rate): 65.4% (ก่อนหน้า 65.1%)

  • อัตราการว่างงาน: 6.8% (คาด 6.6%, ก่อนหน้า 6.5%)

วิเคราะห์:

  • ตัวเลขแรงงานแคนาดาออกมาน่าประหลาดใจ ตลาดคาดว่าจะมีการลดการจ้างงานและการเปลี่ยนไปทำงานพาร์ทไทม์ แต่ผลปรากฏว่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้นมากในงานเต็มเวลา

  • ค่าแรงเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

  • อัตราการเข้าทำงานปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

  • อัตราการว่างงานสูงกว่าคาด จึงเป็นปัจจัยที่น่าประหลาดใจ

ผลกระทบตลาด:

  • ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณของ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแคนาดา

  • CAD ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ USD

  • คู่ USDCAD (M1): มีแรงซื้อ CAD เล็กน้อย

ถ้าต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันสั้น ๆ สำหรับโพสต์ด่วนโซเชียล ให้อ่านง่ายและจับประเด็นสำคัญทันที

 

Source: xStation5

