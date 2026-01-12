BREAKING: ตัวเลขการจ้างงานแคนาดาแข็งแกร่งกว่าคาด! 🍁📈

สรุปข้อมูลแรงงานแคนาดา – ธันวาคม 2025
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรวม: +8.2k (คาด -5.5k, ก่อนหน้า +53.6k)
การเปลี่ยนแปลงงานเต็มเวลา: +50.2k (ก่อนหน้า -9.4k)
การเปลี่ยนแปลงงานพาร์ทไทม์: -42k (ก่อนหน้า +63k)
ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง: +3.7% (ก่อนหน้า 4%)
อัตราการเข้าทำงาน (Participation Rate): 65.4% (ก่อนหน้า 65.1%)
อัตราการว่างงาน: 6.8% (คาด 6.6%, ก่อนหน้า 6.5%)
วิเคราะห์:
ตัวเลขแรงงานแคนาดาออกมาน่าประหลาดใจ ตลาดคาดว่าจะมีการลดการจ้างงานและการเปลี่ยนไปทำงานพาร์ทไทม์ แต่ผลปรากฏว่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้นมากในงานเต็มเวลา
ค่าแรงเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
อัตราการเข้าทำงานปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
อัตราการว่างงานสูงกว่าคาด จึงเป็นปัจจัยที่น่าประหลาดใจ
ผลกระทบตลาด:
ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณของ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแคนาดา
CAD ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ USD
คู่ USDCAD (M1): มีแรงซื้อ CAD เล็กน้อย
