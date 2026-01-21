BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้น 0.7% หลังดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ปรับตัวดีขึ้น 📈

ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ยูโรโซน
-
ตัวเลขจริง: 59.6 | คาดการณ์: 50 | ก่อนหน้า: 45.8
ดัชนีความคาดหวัง (Expectations)
-
40.8 | ก่อนหน้า: 33.7
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Current Conditions)
-
-72.7 | คาดการณ์: -76 | ก่อนหน้า: -81.0
ผลผลิตภาคก่อสร้างยูโรโซน (MoM)
-
-1.1% | ก่อนหน้า: 0.88%
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส