อ่านเพิ่มเติม
08:26 · 21 มกราคม 2026

BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้น 0.7% หลังดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ปรับตัวดีขึ้น 📈

ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ยูโรโซน

  • ตัวเลขจริง: 59.6 | คาดการณ์: 50 | ก่อนหน้า: 45.8

ดัชนีความคาดหวัง (Expectations)

  • 40.8 | ก่อนหน้า: 33.7

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Current Conditions)

  • -72.7 | คาดการณ์: -76 | ก่อนหน้า: -81.0

ผลผลิตภาคก่อสร้างยูโรโซน (MoM)

  • -1.1% | ก่อนหน้า: 0.88%

 

Source: xStation5

23 มกราคม 2026, 14:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
23 มกราคม 2026, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
22 มกราคม 2026, 14:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
21 มกราคม 2026, 19:53

วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก