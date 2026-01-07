อ่านเพิ่มเติม
08:40 · 7 มกราคม 2026

BREAKING: EURUSD เคลื่อนไหวจำกัด; การเติบโตภาคบริการสหรัฐฯ เย็นตัวในเดือนธันวาคมจากความต้องการที่อ่อนตัว 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

14:45 BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI ประจำเดือนธันวาคม

  • S&P Global Services PMI: จริง 52.5; คาด 52.9; ก่อนหน้า 54.1

  • S&P Global Composite PMI: จริง 52.7; คาด 53.0; ก่อนหน้า 54.2

ภาคบริการของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในเดือนธันวาคม แต่ความเร่งในการเติบโตชะลอตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากความต้องการอ่อนตัวและแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น ดัชนีหลักปรับลงมาอยู่ที่ 52.5 จาก 54.1 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบ 8 เดือน เนื่องจากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย — เป็นการเพิ่มขึ้นที่อ่อนตัวที่สุดในรอบ 20 เดือน ท่ามกลางงบประมาณของลูกค้าที่ถูกจำกัด ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย และแรงกดดันจากอัตราภาษี

