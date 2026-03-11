🚨 EURUSD ก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ

มาพักจากประเด็นความขัดแย้งที่ทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันสักครู่ และหันกลับมาโฟกัสที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอีกครั้ง ประเด็นสำคัญของตลาดในวันนี้คือการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 13:30 น. (GMT+1)
แล้วเราควรคาดหวังอะไรจากตัวเลขนี้?
คอนเซนซัสของนักวิเคราะห์ ซึ่งมีความผันผวนใกล้เคียงกับตัวเลข CPI ล่าสุด ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในสหรัฐฯ ซึ่งยังคงสะท้อนผลกระทบทางสถิติจากการปิดระบบเศรษฐกิจ (shutdown) ที่ผ่านมา แหล่งที่มา: XTB Research, ข้อมูล Macrobond
นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Bloomberg ระบุว่าความเสี่ยงของแรงกดดันด้านราคาภายในเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีโอกาสที่ตัวเลขเงินเฟ้อแบบเทียบรายปี (YoY) จะอยู่ที่ 2.5% อย่างไรก็ดี ควรสังเกตว่าตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมถึงผลจากการปรับขึ้นราคาพลังงานที่เกิดจากปฏิบัติการทางทหารในอ่าวเปอร์เซีย
การแจกแจงความคาดหวังของนักวิเคราะห์สำหรับรายงาน CPI วันนี้ แหล่งที่มา: Bloomberg Financial No.
ตัวเลขล่าสุดสะท้อนอะไร?
ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ล่าสุดที่ต่ำเป็นพิเศษ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลไปชั่วคราว ก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัวของ PCE Base ไปที่ระดับสัญลักษณ์ 3% (ข้อมูลเดือนธันวาคม) ซึ่งชี้ให้เห็นแรงกดดันด้านราคาที่ยังแข็งแกร่งในกลุ่มการใช้จ่ายที่จำเป็น (โดยเฉพาะด้านสุขภาพ) เนื่องจาก PCE เป็นตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายและคาดการณ์ได้ง่ายที่สุดในสหรัฐฯ การที่ตัวเลขเดือนธันวาคมสูงกว่าที่คาดการณ์จึงสร้างความประหลาดใจ และทำให้นักลงทุนกลับมากังวลว่าเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้ยังไม่รวมความเสี่ยงจากราคาพลังงาน
แหล่งที่มา: XTB Research, ข้อมูล Macrobond
ความไม่แน่นอนรอบตัวเลข CPI ที่จะประกาศยังเกิดจากความผันผวนของเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมา การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น แม้ว่าตัวเลขก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะแสดงแนวโน้มต่อเนื่อง ก็จะถูกมองว่าเป็นเพียงการผ่อนคลายชั่วคราว และอาจเป็นฐานสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนข้างหน้า
เงินเฟ้อด้านค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter) ยังคงมีแนวโน้มลดลง แต่การผ่อนคลายอาจถูกจำกัดจากค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาของอะลูมิเนียม
การลดลงต่อเดือนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและรถมือสอง เป็นแหล่งหลักของแรงผ่อนคลายราคาในสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แหล่งที่มา: XTB Research, ข้อมูล Macrobond
กราฟ EURUSD, ช่วง D1
วันนี้ EURUSD ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 1.16 อีกครั้ง โดยไม่สนใจมูลค่าการประเมินการขึ้นดอกเบี้ยในยูโรโซนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด swap หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ความหวังในการฟื้นตัวเหนือ 1.162 สูญไป และดันค่าเงินกลับลงต่ำกว่า 1.158 ขณะเดียวกัน หากตัวเลขออกมาเป็นกลาง จะสนับสนุนการปรับตัวอยู่ในกรอบระหว่างระดับเหล่านี้ต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเลขในอนาคต
แหล่งที่มา: xStation5
กราฟ USDJPY, ช่วง D1
คู่เงิน USDJPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และยังคงปกป้องโซนแนวรับสำคัญที่ถูกกำหนดโดยขอบล่างของช่องขาขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน
หากราคาสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทฤษฎีแล้วคู่เงินนี้อาจพุ่งขึ้นต่อไปถึงประมาณ 159.37 เยน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ ในทางกลับกัน หากมีการปรับตัวลง คู่ USDJPY อาจกลับมาทดสอบระดับแนวรับทางเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้น
Source: xStation5
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
เตลาดเด่นวันนี้: US500 เคลื่อนไหวตามข้อมูล PCE และแรงส่งจากกระแส AI
สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
ข่าวเด่นวันนี้ 13 มี.ค.