🚨BREAKING: EURUSD ทรงตัว หลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐออกมาตามคาด 🇺🇸📌

เวลา 12:30 GMT สหรัฐฯ รายงานข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์
CPI YoY: 2.4% (ตามคาด 2.4%, ก่อนหน้า 2.4%)
CPI MoM: 0.3% (ตามคาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
Core CPI YoY: 2.5% (ตามคาด 2.5%, ก่อนหน้า 2.5%)
Core CPI MoM: 0.2% (ตามคาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
แม้ว่าตัวเลขเดือนมกราคมที่อ่อนตัวจะช่วยสร้างฐานที่เอื้อต่อข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ แต่โดยรวมแล้ว เงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดนี้อาจ สะท้อนภาพต่ำกว่าความเป็นจริงชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล (government shutdown) และยัง ไม่รวมผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นล่าสุด ซึ่งกำลังเริ่มส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
Source: XTB Research
องค์ประกอบของ CPI ยังคงมีความคงตัวโดยรวม โดย Core Services—เฉพาะ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter) และ ค่าโดยสารเครื่องบิน (Airfares)—ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเงินเฟ้อ แม้ว่าการชะลอตัวโดยรวมของ Core CPI รายเดือน (จาก 0.3% → 0.2% MoM) น่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อ Fed ก่อนการประชุม FOMC ครั้งต่อไป
สำหรับแนวโน้มระยะสั้นแบบรายเดือน:
รถมือสอง (Used Cars) ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้ชัดเจนที่สุด
สินค้าเครื่องแต่งกายและพลังงาน (Apparel & Energy Commodities) แสดงการเร่งตัวของราคาชัดเจน ส่วนใหญ่เกิดจาก ผลฐานต่ำ (low base effect)
ราคาซอฟต์แวร์ (Software) พุ่งขึ้น 6.5% ซึ่งสวนทางกับเรื่องราว “SaaS-apocalypse” ที่เป็นข่าวโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์
Source: XTB Research
EURUSD (M30)
ในช่วงแรก คู่เงิน EURUSD ซึ่งเป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ตอบสนองค่อนข้างจำกัดต่อข้อมูล CPI ล่าสุด สะท้อนว่าตลาดยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนของนโยบายการเงินสหรัฐ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หลังผ่านไปประมาณ 30 นาที คู่เงิน EURUSD กลับมาอ่อนค่าต่ออีกครั้ง โดย หลุดระดับสำคัญที่ 1.1600 และกำลังพยายามหาจุด แนวรับบริเวณ 1.1580
Source: xStation5
