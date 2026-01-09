อ่านเพิ่มเติม
08:45 · 9 มกราคม 2026

BREAKING:EURUSD ปรับตัวตอบสนองต่อข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและต้นทุนแรงงานของสหรัฐ 🗽

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ อยู่ที่ 208,000 ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 212,400 ราย และก่อนหน้านี้ 199,000 ราย

  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง: 1.914 ล้าน ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.9 ล้าน ราย และก่อนหน้านี้ 1.86 ล้าน ราย

ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยของสหรัฐฯ ลดลง 1.9% (คาดการณ์ -0.088%, ก่อนหน้า 1.0%)

  • ผลผลิตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.9% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 5% และก่อนหน้านี้ 3%

รายงานนี้ถือว่ามีผลเชิงบวกต่อหุ้นในตลาด โดยชี้ให้เห็นว่าต้นทุนแรงงานต่อปีลดลงเกือบ 2% แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการยังคงอยู่ในระดับต่ำ และผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ 5% การตอบสนองของ EURUSD จึงผสมกัน แต่สภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง

 

Source: xStation5

9 มกราคม 2026, 15:46

9 มกราคม 2026, 15:45

9 มกราคม 2026, 15:42

9 มกราคม 2026, 09:00

