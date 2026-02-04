BREAKING: EURUSD ขยับขึ้น หลังตัวเลข ADP ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก 💡

- ADP Private Payrolls 22K, Exp. 48K, Last 41K
รายงาน ADP National Employment Report เป็นตัวชี้วัดรายเดือนแบบอิสระที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐฯ
จัดทำโดย ADP Research ร่วมกับ Stanford Digital Economy Lab โดยใช้ข้อมูลบัญชีเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนจากพนักงานกว่า 26 ล้านคน ในหลายแสนบริษัททั่วประเทศ
การจ้างงานตามกลุ่มธุรกิจ
-
ภาคการผลิตสินค้า: +1K (เดือนก่อน -3K)
-
ภาคบริการ: +21K (เดือนก่อน +44K)
การจ้างงานตามขนาดธุรกิจ
-
ธุรกิจขนาดเล็ก: 0K (ก่อนหน้า +9K)
-
ธุรกิจขนาดกลาง: +41K (ก่อนหน้า +34K)
-
ธุรกิจขนาดใหญ่: -18K (ก่อนหน้า +2K)
การเติบโตของค่าจ้าง
-
พนักงานที่ทำงานที่เดิม: +4.5% (เดือนก่อน +4.4%)
-
พนักงานที่เปลี่ยนงาน: +6.4% (เดือนก่อน +6.6%)
การเปลี่ยนแปลงตามภาคอุตสาหกรรม
-
การศึกษาและสาธารณสุข: +74K (ก่อนหน้า +39K)
-
การท่องเที่ยวและบริการ: +4K (ก่อนหน้า +24K)
-
ก่อสร้าง: +9K
-
การเงิน: +14K (ก่อนหน้า +6K)
-
บริการวิชาชีพและธุรกิจ: -57K (ก่อนหน้า -29K)
Overall, the last three-month period showed volatility in private-sector hiring: a brief uptick, a significant contraction (especially among small businesses), and a partial recovery concentrated in government-adjacent or traditionally stable service sectors (education/health and leisure/hospitality), with no strong broad-based private-sector momentum.
Mixed labour market data, signalling slightly higher potential for Fed rate cuts. However, the early declines in the dollar were quickly reversed.
Source: xStation
