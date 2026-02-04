อ่านเพิ่มเติม
20:35 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: EURUSD ขยับขึ้น หลังตัวเลข ADP ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก 💡

  • ADP Private Payrolls 22K, Exp. 48K, Last 41K

รายงาน ADP National Employment Report เป็นตัวชี้วัดรายเดือนแบบอิสระที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐฯ
จัดทำโดย ADP Research ร่วมกับ Stanford Digital Economy Lab โดยใช้ข้อมูลบัญชีเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนจากพนักงานกว่า 26 ล้านคน ในหลายแสนบริษัททั่วประเทศ

การจ้างงานตามกลุ่มธุรกิจ

  • ภาคการผลิตสินค้า: +1K (เดือนก่อน -3K)

  • ภาคบริการ: +21K (เดือนก่อน +44K)

การจ้างงานตามขนาดธุรกิจ

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: 0K (ก่อนหน้า +9K)

  • ธุรกิจขนาดกลาง: +41K (ก่อนหน้า +34K)

  • ธุรกิจขนาดใหญ่: -18K (ก่อนหน้า +2K)

การเติบโตของค่าจ้าง

  • พนักงานที่ทำงานที่เดิม: +4.5% (เดือนก่อน +4.4%)

  • พนักงานที่เปลี่ยนงาน: +6.4% (เดือนก่อน +6.6%)

การเปลี่ยนแปลงตามภาคอุตสาหกรรม

  • การศึกษาและสาธารณสุข: +74K (ก่อนหน้า +39K)

  • การท่องเที่ยวและบริการ: +4K (ก่อนหน้า +24K)

  • ก่อสร้าง: +9K

  • การเงิน: +14K (ก่อนหน้า +6K)

  • บริการวิชาชีพและธุรกิจ: -57K (ก่อนหน้า -29K)

Overall, the last three-month period showed volatility in private-sector hiring: a brief uptick, a significant contraction (especially among small businesses), and a partial recovery concentrated in government-adjacent or traditionally stable service sectors (education/health and leisure/hospitality), with no strong broad-based private-sector momentum.

Mixed labour market data, signalling slightly higher potential for Fed rate cuts. However, the early declines in the dollar were quickly reversed.

 

Source: xStation 

