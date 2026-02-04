อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านที่เข้ามาใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln 🗽

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันตอบสนองทันที

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่อ้างโดย Reuters สหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln
โดยโดรน Shahed-139 กำลังมุ่งหน้าไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินและถูกสกัดโดยเครื่องบินรบ F-35

ราคาน้ำมันตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ราว 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างกว้างขึ้น มีแนวโน้มว่าราคาจะฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านสำคัญใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงและบริเวณ EMA200)

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก