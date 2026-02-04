BREAKING: กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านที่เข้ามาใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln 🗽

- ราคาน้ำมันตอบสนองทันที
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่อ้างโดย Reuters สหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln
โดยโดรน Shahed-139 กำลังมุ่งหน้าไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินและถูกสกัดโดยเครื่องบินรบ F-35
ราคาน้ำมันตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ราว 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างกว้างขึ้น มีแนวโน้มว่าราคาจะฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านสำคัญใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงและบริเวณ EMA200)
Source: xStation5
