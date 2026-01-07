ตลาดรายวัน: CHN.cash (07.01.2026) หุ้นจีนปรับขึ้นชนกำแพง 📉 🇨🇳

ฟิวเจอร์ HSCEI ลดลง 1.1% ขณะที่ความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงทั่วโลก
ความคาดหมายข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความระมัดระวังในตลาดโลก ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดัชนีหุ้นเอเชีย
CHN.cash ปรับตัวต่ำกว่า 50% Fibonacci retracement ของคลื่นปรับตัวลงล่าสุด แต่แรงขายหยุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA100; สีม่วงเข้ม)
การยืนเหนือระดับนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการฟื้นตัวต่อเนื่องที่เริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2025–2026
เส้นสีน้ำเงินแสดง ฟิวเจอร์ Nikkei 225 ซึ่งก็ยังถูกกดดันจากมาตรการของปักกิ่งเช่นกัน
ที่มา: xStation5
แรงขับเคลื่อน CHN.cash วันนี้
จีนได้ระงับการส่งออก โลหะหายากบางชนิดและสินค้าสองด้าน (dual-use goods) ไปยังญี่ปุ่น โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ให้ความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน
มาตรการดังกล่าวมีผลทันที อาจสร้างความปั่นป่วนใน ห่วงโซ่อุปทาน ของหลายอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การบินอวกาศ และการป้องกันประเทศ
จีนยังได้เปิดการสอบสวนการทุ่มตลาด (anti-dumping) กับสารเคมีจากญี่ปุ่นที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
การตัดสินใจของปักกิ่งสร้างความกังวลต่อความเชื่อมั่นในภูมิภาค
โลหะหายากของจีนคิดเป็น 63% ของการนำเข้าของญี่ปุ่นในปี 2024
มาตรการจำกัดอาจกระทบต่อการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และป้องกันประเทศ
สำหรับบริษัทจีน หมายถึงการสูญเสียลูกค้ารายสำคัญ ขณะที่นักลงทุนต้องเผชิญความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานและแรงกดดันต่อราคาชิ้นส่วนยุทธศาสตร์
CHN.cash ยังถูกกดดันจาก ความคาดหวัง AI ที่ชะลอตัว
ความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูล ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งสำคัญต่อทิศทางนโยบาย Fed ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตลาดคาดหวังรายงาน NFP วันศุกร์ ว่าตลาดแรงงานจะมีเสถียรภาพและการจ้างงานยังขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากหลายเดือนที่ตัวเลขสลับกัน
ก่อนหน้านี้วันนี้จะมี ADP และ JOLTS ซึ่งคาดว่าผลจะสนับสนุนภาพรวมตลาดแรงงานที่มั่นคง แม้ว่าความต้องการแรงงานใหม่ยังอยู่ในระดับต่ำ
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
สรุปข่าวเช้า
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon