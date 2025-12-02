อ่านเพิ่มเติม
16:44 · 2 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นของยูโรโซนอยู่ในความสนใจ

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง ในสหรัฐอเมริกา แทบไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใด ๆ ทำให้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤศจิกายนแทบทั้งหมด ตลาดไม่ได้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวโน้มเงินเฟ้อ ข้อมูลก่อนหน้านี้จากสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าราคาบ้านปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดทั้งแบบเดือนต่อเดือนและปีต่อปี

ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 10:00 น. GMT – ยูโรโซน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้น: คาด 2.1% YoY เทียบกับ 2.1% ก่อนหน้า (CPI แกนกลาง คาด 2.4% YoY เทียบกับ 2.4% ก่อนหน้า)
    อัตราการว่างงาน: คาด 6.3% เทียบกับ 6.3% ก่อนหน้า

  • 11:00 น. GMT – อิตาลี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤศจิกายน: 1.1% YoY ก่อนหน้า (0.2% MoM ก่อนหน้า)

คำกล่าวของผู้กำหนดนโยบายการเงิน

  • 13:00 น. GMT – ECB Dolenc

  • 14:00 น. GMT – Fed Bowman

  • 15:30 น. GMT – BoE Dhingra

  • 22:00 น. GMT – RBA Bullock

