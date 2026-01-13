อ่านเพิ่มเติม
17:57 · 13 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐ 📌

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาจะเผยแพร่ในช่วงบ่าย ได้แก่ รายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ และรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดน้อยกว่า

ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน (เวลา GMT):

  • 13:30 >> เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ (ธันวาคม)

  • 15:00 >> ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (กันยายน)

 

