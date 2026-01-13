ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐ 📌

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาจะเผยแพร่ในช่วงบ่าย ได้แก่ รายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ และรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดน้อยกว่า
ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน (เวลา GMT):
-
13:30 >> เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ (ธันวาคม)
-
15:00 >> ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (กันยายน)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2025 📈📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาด Wall Street จับตาข้อมูล ยอดขายปลีกสหรัฐฯ และ PPI 🗽