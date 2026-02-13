ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เป็นไฮไลต์หลัก 📊

🌟 ไฮไลต์วันนี้: US CPI
ตลาดเริ่มต้นวันด้วยความคาดหวังต่อ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนมกราคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ sentiment ตลาดการเงินและคาดการณ์ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ Federal Reserve นักลงทุนจะจับตาทั้ง อัตราเงินเฟ้อรายเดือนและรายปี เนื่องจากผล CPI อาจทำให้ตลาดเงิน, ตลาดหุ้น และพันธบัตรเกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น
🗓️ Economic Calendar (CET)
08:00 – โรมาเนีย
• GDP เบื้องต้น Q4 (y/y): 0.1% (คาด 1.2%, ก่อนหน้า 1.7%)
• การผลิตอุตสาหกรรม (m/m) ธันวาคม: 0.8% (คาด 1%, ก่อนหน้า -0.7%)
08:30 – สวิตเซอร์แลนด์
• CPI (m/m) มกราคม: 0.0% (คาด 0.0%, ก่อนหน้า 0.0%)
• CPI (y/y) มกราคม: 0.1% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
08:30 – ฮังการี
• การผลิตอุตสาหกรรม (m/m) ธันวาคม: คาด 0.9%, ก่อนหน้า -1.6%
• การผลิตอุตสาหกรรม (y/y) ธันวาคม: คาด 1.8%, ก่อนหน้า -5.5%
• การผลิตอุตสาหกรรมปรับฤดูกาล (y/y) ธันวาคม: คาด -1%, ก่อนหน้า -5.5%
09:00 – สาธารณรัฐเช็ก
• CPI มกราคม (m/m): คาด 0.9%, ก่อนหน้า -0.3%
• CPI มกราคม (y/y): คาด 1.6%, ก่อนหน้า 2.1%
09:00 – สเปน
• CPI มกราคม (m/m): คาด -0.4%, ก่อนหน้า 0.3%
• HICP มกราคม (m/m): คาด -0.7%, ก่อนหน้า 0.3%
• CPI มกราคม (y/y): คาด 2.4%, ก่อนหน้า 2.9%
• HICP มกราคม (y/y): คาด 2.5%, ก่อนหน้า 3%
09:00 – สโลวาเกีย
• GDP เบื้องต้น Q4 (y/y): คาด 0.8%, ก่อนหน้า 0.9%
10:00 – โปแลนด์
• CPI มกราคม (m/m): คาด 0.5%, ก่อนหน้า 0.0%
• CPI มกราคม (y/y): คาด 1.9%, ก่อนหน้า 2.4%
10:00 – สาธารณรัฐเช็ก
• ดุลบัญชีเดินสะพัด ธันวาคม: คาด 10.5 พันล้าน CZK, ก่อนหน้า 8.16 พันล้าน
11:00 – ยูโรโซน
• ดุลการค้ารวม (n.s.a.) ธันวาคม: ก่อนหน้า 9.9 พันล้าน EUR
• ดุลการค้าปรับฤดูกาล (s.a.) ธันวาคม: คาด 11.7 พันล้าน EUR, ก่อนหน้า 10.7 พันล้าน
• GDP ปรับปรุง Q4 (q/q): คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%
• GDP ปรับปรุง Q4 (y/y): คาด 1.3%, ก่อนหน้า 1.4%
14:00 – โปแลนด์
• ดุลบัญชีเดินสะพัด ธันวาคม: คาด -1,250 ล้าน EUR, ก่อนหน้า -460 ล้าน
• ดุลการค้าธุรกิจ (Trade balance) ธันวาคม: ก่อนหน้า -1,087 ล้าน EUR
14:30 – สหรัฐฯ
• CPI มกราคม (m/m): คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%
• Core CPI (m/m) มกราคม: คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%
• CPI มกราคม (y/y): คาด 2.5%, ก่อนหน้า 2.7%
• Core CPI (y/y) มกราคม: คาด 2.5%, ก่อนหน้า 2.6%
19:00 – สหรัฐฯ
• จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสัปดาห์นี้: คาด 413, ก่อนหน้า 412
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ปรับตัว สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย