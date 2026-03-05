อ่านเพิ่มเติม
19:57 · 5 มีนาคม 2026

ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺

รายงานการประชุม ECB ไม่มีผลต่อ EURUSD อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากข้อความยังสะท้อนท่าทีสมดุลของ ECB ต่อเงินเฟ้อที่ควบคุมได้และโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่แนวทางเหล่านี้เริ่มล้าสมัยจากสงครามตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นใหม่

 

Source: xStation5

 

สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานการประชุม ECB

แม้ว่ายูโรเคยแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากสถานะ safe-haven และความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง แต่ความแข็งค่านี้สร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจยูโรโซนที่พึ่งพาการค้าสูง และผลกระทบเชิง disinflation จากการแข็งค่าปี 2025 ยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดยความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังความขัดแย้งในอิหร่าน ยูโรจึงเริ่มมีลักษณะเป็นสกุลเงินเสี่ยงต่อแรงกระแทกด้านพลังงาน

1️⃣ ภาพรวมเงินเฟ้อ

  • ปรับเพิ่ม: อัตราเงินเฟ้อ (HICP ยกเว้นยาสูบ) ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ธ.ค. 2025 ส่วนใหญ่เกิดจากราคาน้ำมันและโลหะอุตสาหกรรมสูงขึ้น

  • คาดการณ์: เงินเฟ้อครึ่งหลังปี 2026 อยู่ราว 1.8% (รวมยาสูบประมาณ 1.9%)

  • ตัวขับเคลื่อน: ราคาพลังงานและโลหะอุตสาหกรรมเพิ่มแรงกดเงินเฟ้อราว 30 bps ส่วนยูโรแข็งค่าเพียงชะลอผลกระทบน้อย

  • เป้าหมาย: ECB ยังคงมุ่งคืนเงินเฟ้อสู่เป้า 2% ในระยะกลาง

2️⃣ การเติบโตทางเศรษฐกิจ

  • ความแข็งแกร่งโลก: โมเมนตัมการเติบโตโลกยังแข็งแกร่ง ประมาณ >3% ใน 2026–2027

  • ความเชื่อมั่นยูโรโซน: ได้แรงหนุนจากแพ็กเกจการคลังของเยอรมนี (ประกาศมี.ค. 2025) ช่วยเพิ่มการลงทุนสาธารณะและศักยภาพการผลิต

  • การชะลอตัวการค้าโลก: คาดว่าปริมาณการค้าจะลดลงมากในปี 2026 จากผลกระทบของภาษีและความไม่แน่นอนทางนโยบาย

3️⃣ ยูโร

  • แรงขับดันความแข็งค่า: ยูโรแข็งค่า 1% ต่อ USD ตั้งแต่การประชุมก่อนหน้า แต่เกิดจาก USD อ่อนค่าเป็นหลัก

  • สถานะ safe-haven: ยูโรถูกมองเป็นสกุลเงินปลอดภัยในช่วงวิกฤติภูมิรัฐศาสตร์หรือภัยคุกคามภาษีสหรัฐฯ

  • ผลกระทบล่าช้า: “Peak disinflation effect” จากยูโรแข็งค่าปี 2025 จะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า

  • การแข่งขัน: ยูโรแข็งต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกยุโรปเสียเปรียบ

4️⃣ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

  • ภาษีและการค้า: นโยบายไม่แน่นอนและภัยคุกคามภาษีโลกยังเป็นความเสี่ยงหลัก

  • ความไวต่อค่าเงิน: ยูโรโซนอ่อนไหวต่อความผันผวนค่าเงินสูง

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ทำให้หุ้นป้องกันยุโรปพุ่ง แต่ภาคที่ไวต่อภาษียังคงอ่อนแอ

5️⃣ นโยบายการเงิน

  • อัตราดอกเบี้ย: ECB คาดคงอัตราดอกเบี้ยทั้งปี 2026 และ 2027 ตลาดไม่คาดว่าอาจขึ้นเต็ม 25 bps จนถึงต้น 2028

  • แนวทาง: คณะกรรมการยึดแนวทางขึ้นอยู่กับข้อมูลรายประชุมต่อประชุม สามารถปรับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยน

 

6 มีนาคม 2026, 21:14

