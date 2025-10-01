ข่าวเด่น: CPI เยอรมนี (เบื้องต้น) ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของ EURUSD

รายงาน CPI เยอรมนี (เบื้องต้น) เดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาด
-
CPI เพิ่มขึ้น 2.4% YoY (คาดการณ์ 2.3%, ก่อนหน้า 2.2%)
-
HICP เพิ่มขึ้น 2.4% YoY (คาดการณ์ 2.2%, ก่อนหน้า 2.1%)
รายงาน CPI เยอรมนี (เบื้องต้น) เดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาด
CPI เพิ่มขึ้น 2.4% YoY (คาดการณ์ 2.3%, ก่อนหน้า 2.2%)
HICP เพิ่มขึ้น 2.4% YoY (คาดการณ์ 2.2%, ก่อนหน้า 2.1%)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...13:14
ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...08:29
สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม