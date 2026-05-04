Crypto news 📈 Bitcoin ฟื้นตัวใกล้ 70,000 ดอลลาร์

ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกของตลาดหุ้นโลก Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 79,000 ดอลลาร์ และกำลังพยายามเบรกแนวต้านสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับจิตวิทยาเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับ True Market Mean บนเชน และตำแหน่งของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด
กระแสเงินไหลเข้า Bitcoin ดีขึ้นจากความต้องการของนักลงทุนสถาบันและการซื้อผ่าน ETF แต่ในขณะเดียวกันยังมีแรง “กระจายขาย” อยู่ต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์ในตลาด spot ยังค่อนข้างอ่อนแอ
เมื่อดูกราฟ การรีบาวด์รอบปัจจุบันหลังจากการปรับตัวลงมีระยะเวลายาวกว่ารอบก่อนหน้า และมีขนาดการฟื้นตัวมากกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน
โซน 82,000–83,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณของเส้น EMA 200 (เส้นสีแดง) อาจกลายเป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถทะลุเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างยั่งยืน ในขณะนี้ การรีบาวด์ยังคงมีลักษณะเปราะบาง ขณะที่ RSI 14 วันขยับขึ้นเหนือระดับ 65
แหล่งที่มา: xStation 5
การชะลอตัวของโมเมนตัมขาขึ้นของ Bitcoin บริเวณฐานต้นทุนของผู้ถือระยะสั้น (short-term holder cost basis) ได้รับการยืนยันจากข้อมูล on-chain แล้ว เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ กลุ่มนักลงทุนระยะสั้นเริ่มทยอยทำกำไรอย่างรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 24 ชั่วโมง (24h SMA) ของกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากกลุ่ม STH พุ่งขึ้นแตะประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าระดับฐานเฉลี่ยตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงราว 4 เท่า
นักลงทุนระยะสั้นใช้การปรับขึ้นรอบนี้เป็นจังหวะขายทำกำไร ขณะที่ฝั่งดีมานด์ยังมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการดูดซับแรงขายชุดนี้
คำถามสำคัญคือ: รอบนี้จะ “แตกต่าง” หรือไม่?
แหล่งที่มา: Glassnode
หลังจากความผันผวนทางอ้อม (implied volatility) ปรับตัวลดลง ตัวชี้วัด 25 Delta Skew สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ “การป้องกันความเสี่ยง” ตลอดเดือนเมษายน โดยภาพรวมพบว่า premium ของ put option ลดลงต่อเนื่อง
- Skew ระยะ 1 เดือนลดลงจากประมาณ 18% เหลือ 12%
สะท้อนว่าความต้องการ hedge ฝั่งขาลงลดลง เนื่องจากตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ในระยะสั้น (1 สัปดาห์) skew มีความไวต่อราคาและปรับตัวใกล้ระดับสมดุล 2–4% หลายครั้ง
การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น โดยนักลงทุนใช้จังหวะย่อตัวเพื่อซื้อ call และลดการป้องกันฝั่งขาลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน 80,000 ดอลลาร์ Bitcoin ความต้องการ put option เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ skew กลับขึ้นสู่โซน 11–12% ในหลายช่วงอายุสัญญา
โดยรวม ตลาดยังคงมีการป้องกันความเสี่ยงฝั่งขาลงอยู่ แต่มีลักษณะ “ปรับตามสถานการณ์ระยะสั้น” ขณะเดียวกันยังคงระมัดระวังในระยะยาวตามเส้นโค้งความเสี่ยง (term structure)
แหล่งที่มา: Glassnode
เมื่อความผันผวนลดลงและ skew ปรับตัวต่ำลง ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับ “positioning” มากขึ้น โดยระดับ 80,000 ดอลลาร์กำลังกลายเป็นจุด pivot สำคัญของ Bitcoin
ความต้องการอย่างต่อเนื่องที่ระดับ strike 80K ในสัญญาทั้งระยะสั้นและระยะกลาง สะท้อนถึงความสนใจในการเปิดสถานะฝั่งขาขึ้น (upside exposure) มากกว่าการวาง position เพื่อรอการปฏิเสธที่แนวต้าน
โซน short gamma สำคัญอยู่ที่:
- ฝั่งขาลง: 76,000 ดอลลาร์
- ฝั่งขาขึ้น: 82,000 ดอลลาร์
ในบริเวณเหล่านี้ การ hedge flow สามารถขยายความเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างมาก โดยเฉพาะในสภาวะสภาพคล่องต่ำ
หากราคาทะลุเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างยั่งยืน มีโอกาสที่ spot จะถูกดึงขึ้นไปใกล้โซน 82,000 ดอลลาร์ ซึ่งตำแหน่ง short gamma อาจบังคับให้ dealer ต้องซื้อเพิ่มตามแรงขึ้น (buy into strength) ส่งผลให้การเคลื่อนไหวขาขึ้นยิ่งเร่งตัว
โดยรวมแล้ว positioning ยังอยู่ในโหมดระมัดระวัง แต่ตลาดเริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิด “แรงขึ้นที่รุนแรง” หากแนวต้านสำคัญถูกทะลุอย่างชัดเจน
Source: Glassnode
