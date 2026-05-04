ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD (04.05.2025)

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD และภาพเศรษฐกิจยูโรโซน
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1719 ในวันจันทร์ แม้ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมจะดูเหมือนเป็นสัญญาณบวก แต่แท้จริงแล้วเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังส่งสัญญาณที่น่ากังวลมากขึ้น
ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนอยู่ที่ 52.2 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจาก 51.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งในภาพรวมดูเหมือนการฟื้นตัวที่ดี แต่ในความเป็นจริง การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้มาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง หากแต่เกิดจาก “การกักตุนสินค้า” ของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนและราคาที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่สูงขึ้นในตะวันออกกลาง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวเลขนี้สะท้อนความ “กลัวต่อปัญหา supply chain” มากกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเศรษฐกิจยุโรป
รายละเอียดเชิงลึก
- ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าอยู่ในระดับแย่ที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2022
- เงินเฟ้อต้นทุนวัตถุดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ 46 เดือน
- แรงกดดันด้านราคาเริ่มส่งผ่านไปยังราคาขายอย่างชัดเจน
- การปรับขึ้นรายเดือนของราคาถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1997
ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) กำลังเผชิญภาวะ “dilemma” อย่างแท้จริง:
- ข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการฟื้นตัวกำลังเกิดขึ้น
- แต่ตัวชี้นำด้านความเชื่อมั่นและคาดการณ์ของผู้ผลิตกลับสะท้อนความเสี่ยง “stagflation” ที่เพิ่มขึ้น
มุมมองต่อ EUR/USD
สำหรับ EUR/USD สถานการณ์นี้หมายถึงภาวะความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น
ทำให้คู่เงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนแรง ขึ้นอยู่กับสัญญาณจากทั้ง Federal Reserve และ ECB
หากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด มีโอกาสที่ EUR/USD จะปรับตัวลงกลับไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1.1650 ในระยะสั้น
กราฟ EUR/USD รายวัน (Daily Chart) – ภาพรวมทางเทคนิค
บนกราฟรายวันของ EUR/USD หลังจากช่วงต้นปีที่ราคาพุ่งขึ้นแรงไปแถวบริเวณ 1.2060 คู่เงินได้เข้าสู่ช่วงปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนจะร่วงลงมาทำจุดต่ำแถว 1.1380 และจากนั้นจึงเริ่มเกิดการรีบาวด์กลับขึ้นมา
ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1.1719 โดยยังคงแกว่งตัวใกล้โซนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่:
- EMA 50 วัน: 1.1681
- EMA 100 วัน: 1.1678
ซึ่งทำหน้าที่เป็น “dynamic support zone” หรือแนวรับแบบยืดหยุ่น
นอกจากนี้
- EMA 200 วัน: 1.1634
ยังถือเป็นแนวรับสำคัญระดับถัดไปที่ฝั่งขาขึ้นต้องป้องกัน
Bollinger Bands & ความผันผวน
Bollinger Bands แสดงสัญญาณการ “บีบตัว” ของความผันผวน (volatility compression):
- Upper band: 1.1771
- Lower band: 1.1669
ลักษณะนี้มักบ่งชี้ว่า ตลาดกำลังสะสมแรง และมีโอกาสเกิด “breakout” ในช่วงถัดไป
RSI
ดัชนี RSI อยู่แถวระดับกลางที่ ~52
➡️ ยังไม่ให้สัญญาณชัดเจนทั้งฝั่งซื้อหรือขาย
➡️ สะท้อนว่าตลาดยังขาด momentum สำหรับการเคลื่อนไหวทิศทางใหญ่
มุมมองสรุป
โครงสร้างปัจจุบันของ EUR/USD อยู่ในภาวะ “รอทิศทาง” (range + compression)
แนวทางที่ต้องจับตา:
- Break เหนือ 1.1800 → เปิดทางขาขึ้นรอบใหม่
- หลุด EMA 200 (1.1634) → เสี่ยงปรับฐานลึกลงต่อ
แหล่งที่มา: xStation 5
