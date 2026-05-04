16:03 · 4 พฤษภาคม 2026

ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD (04.05.2025)

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD และภาพเศรษฐกิจยูโรโซน

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1719 ในวันจันทร์ แม้ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมจะดูเหมือนเป็นสัญญาณบวก แต่แท้จริงแล้วเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังส่งสัญญาณที่น่ากังวลมากขึ้น

ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนอยู่ที่ 52.2 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจาก 51.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งในภาพรวมดูเหมือนการฟื้นตัวที่ดี แต่ในความเป็นจริง การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้มาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง หากแต่เกิดจาก “การกักตุนสินค้า” ของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนและราคาที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่สูงขึ้นในตะวันออกกลาง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวเลขนี้สะท้อนความ “กลัวต่อปัญหา supply chain” มากกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเศรษฐกิจยุโรป

 รายละเอียดเชิงลึก

  • ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าอยู่ในระดับแย่ที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2022
  • เงินเฟ้อต้นทุนวัตถุดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ 46 เดือน
  • แรงกดดันด้านราคาเริ่มส่งผ่านไปยังราคาขายอย่างชัดเจน
  • การปรับขึ้นรายเดือนของราคาถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1997

 ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) กำลังเผชิญภาวะ “dilemma” อย่างแท้จริง:

  • ข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการฟื้นตัวกำลังเกิดขึ้น
  • แต่ตัวชี้นำด้านความเชื่อมั่นและคาดการณ์ของผู้ผลิตกลับสะท้อนความเสี่ยง “stagflation” ที่เพิ่มขึ้น

 มุมมองต่อ EUR/USD

สำหรับ EUR/USD สถานการณ์นี้หมายถึงภาวะความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น
ทำให้คู่เงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนแรง ขึ้นอยู่กับสัญญาณจากทั้ง Federal Reserve และ ECB

หากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด มีโอกาสที่ EUR/USD จะปรับตัวลงกลับไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1.1650 ในระยะสั้น

 

กราฟ EUR/USD รายวัน (Daily Chart) – ภาพรวมทางเทคนิค

บนกราฟรายวันของ EUR/USD หลังจากช่วงต้นปีที่ราคาพุ่งขึ้นแรงไปแถวบริเวณ 1.2060 คู่เงินได้เข้าสู่ช่วงปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนจะร่วงลงมาทำจุดต่ำแถว 1.1380 และจากนั้นจึงเริ่มเกิดการรีบาวด์กลับขึ้นมา

ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1.1719 โดยยังคงแกว่งตัวใกล้โซนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่:

  • EMA 50 วัน: 1.1681
  • EMA 100 วัน: 1.1678
    ซึ่งทำหน้าที่เป็น “dynamic support zone” หรือแนวรับแบบยืดหยุ่น

นอกจากนี้

  • EMA 200 วัน: 1.1634
    ยังถือเป็นแนวรับสำคัญระดับถัดไปที่ฝั่งขาขึ้นต้องป้องกัน

 Bollinger Bands & ความผันผวน

Bollinger Bands แสดงสัญญาณการ “บีบตัว” ของความผันผวน (volatility compression):

  • Upper band: 1.1771
  • Lower band: 1.1669

ลักษณะนี้มักบ่งชี้ว่า ตลาดกำลังสะสมแรง และมีโอกาสเกิด “breakout” ในช่วงถัดไป

 RSI

ดัชนี RSI อยู่แถวระดับกลางที่ ~52
➡️ ยังไม่ให้สัญญาณชัดเจนทั้งฝั่งซื้อหรือขาย
➡️ สะท้อนว่าตลาดยังขาด momentum สำหรับการเคลื่อนไหวทิศทางใหญ่

 มุมมองสรุป

โครงสร้างปัจจุบันของ EUR/USD อยู่ในภาวะ “รอทิศทาง” (range + compression)

แนวทางที่ต้องจับตา:

  • Break เหนือ 1.1800 → เปิดทางขาขึ้นรอบใหม่
  • หลุด EMA 200 (1.1634) → เสี่ยงปรับฐานลึกลงต่อ

 แหล่งที่มา: xStation 5

