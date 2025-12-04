DE40: ยุโรปยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ

- ตลาดยุโรปขยับบวกเล็กน้อยในกรอบแคบ
- ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด
- อุตสาหกรรมอาวุธได้แรงหนุนเล็กน้อย
- Hugo Boss “รีเซ็ตธุรกิจ” กดราคาหุ้นลงทำจุดต่ำใหม่
ตลาดยุโรปยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไประหว่างการซื้อขายวันพุธ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมา “พอใช้ได้” ช่วยให้ดัชนียังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน ขณะรอสัญญาณบวกที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป ตลาดยุโรปยังได้รับอิทธิพลจากการเจรจาสันติภาพ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ และจีน
ผู้นำการปรับขึ้นของตลาดยังคงเป็นสัญญาบนดัชนีสเปน ซึ่งโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 1.6% ขณะที่สัญญาบน ITA40 และ W20 ปรับตัวได้ในระดับปานกลาง เพิ่มขึ้นราว 0.5% และ 0.2% ตามลำดับ ดัชนีอื่น ๆ เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ไม่เกิน 0.1%
นักลงทุนยุโรปกำลังติดตามการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับยูเครนด้วยความกังวลผสมความไม่เชื่อมั่น การเจรจารอบล่าสุดยังคงไม่มีความคืบหน้า ซึ่งส่งผลหนุนต่อการประเมินมูลค่าของกลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
มีการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการ ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่ “ออกมาดีกว่าคาด”
-
สเปน: 55.6 (คาดการณ์: 56.1)
-
อิตาลี: 55 (คาดการณ์: 54)
-
เยอรมนี: 53.1 (คาดการณ์: 52.7)
-
สหราชอาณาจักร: 51.3 (คาดการณ์: 50.5)
เศรษฐกิจหลักของยุโรปยังคงแสดงสัญญาณที่ดีในภาคบริการ พร้อมแนวโน้มการเติบโตที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเมนตัมนี้ ท่ามกลางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและภาวะอ่อนแอในภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจ
DE40 (D1)
ราคาบนกราฟสามารถฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระยะสั้น โดยยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่างประมาณ 23,900 – 23,450 ตลอดหลายเซสชันที่ผ่านมา เส้นค่าเฉลี่ย EMA50, EMA100 และระดับ FIBO50 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ระดับ FIBO 78.6 ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแรง
การแบนตัวของ MACD, ค่า RSI ระดับปานกลาง และโมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งซื้อเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคาทะลุระดับ FIBO50 เพื่อขึ้นไปทดสอบเส้นแนวโน้มล่าสุด (เส้นสีแดง)
ข่าวบริษัท
การเจรจาที่ไร้ผล:
การที่การเจรจาสันติภาพหลายรอบยังไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุโรปได้รับแรงหนุน
-
Rheinmetall (RHM.DE) +1.5%
-
Hensoldt (HEN.DE) +1%
-
Leonardo (LDO.IT) +1%
Airbus (AIR.DE)
ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ยังคงย้ำว่าเป้าหมายผลประกอบการยังคงเดิม แม้จะมีปัญหาด้านเทคนิคในช่วงที่ผ่านมา สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 3%
Hugo Boss (BOSS.DE)
ยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นของเยอรมนีประกาศ “รีเซ็ตแบรนด์” โดยให้ความสำคัญกับสินค้าเพื่อผู้หญิงมากขึ้น พร้อมเตือนว่าผลประกอบการปีหน้าจะอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลจากกลยุทธ์ใหม่ ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 10%
Infineon (IFX.DE)
บริษัทเทคโนโลยีของเยอรมนีปิดข้อพิพาทด้านสิทธิบัตร แม้ผลตัดสินจะไม่เป็นฝ่ายชนะ แต่ช่วยลดความเสี่ยงหลายประการให้บริษัท ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 2.5%
Fraport (FRA.DE)
ผู้ให้บริการสนามบินได้รับคำแนะนำการลงทุนเชิงบวกหลายรายการ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้น 1.5%
