08:16 · 4 ธันวาคม 2025

DE40: ยุโรปยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ

ประเด็นหลัก
DE40
ดัชนี
ประเด็นหลัก
  • ตลาดยุโรปขยับบวกเล็กน้อยในกรอบแคบ
  • ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด
  • อุตสาหกรรมอาวุธได้แรงหนุนเล็กน้อย
  • Hugo Boss “รีเซ็ตธุรกิจ” กดราคาหุ้นลงทำจุดต่ำใหม่

ตลาดยุโรปยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไประหว่างการซื้อขายวันพุธ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมา “พอใช้ได้” ช่วยให้ดัชนียังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน ขณะรอสัญญาณบวกที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป ตลาดยุโรปยังได้รับอิทธิพลจากการเจรจาสันติภาพ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ และจีน

ผู้นำการปรับขึ้นของตลาดยังคงเป็นสัญญาบนดัชนีสเปน ซึ่งโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 1.6% ขณะที่สัญญาบน ITA40 และ W20 ปรับตัวได้ในระดับปานกลาง เพิ่มขึ้นราว 0.5% และ 0.2% ตามลำดับ ดัชนีอื่น ๆ เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ไม่เกิน 0.1%

นักลงทุนยุโรปกำลังติดตามการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับยูเครนด้วยความกังวลผสมความไม่เชื่อมั่น การเจรจารอบล่าสุดยังคงไม่มีความคืบหน้า ซึ่งส่งผลหนุนต่อการประเมินมูลค่าของกลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

มีการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการ ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่ “ออกมาดีกว่าคาด”

  • สเปน: 55.6 (คาดการณ์: 56.1)

  • อิตาลี: 55 (คาดการณ์: 54)

  • เยอรมนี: 53.1 (คาดการณ์: 52.7)

  • สหราชอาณาจักร: 51.3 (คาดการณ์: 50.5)

เศรษฐกิจหลักของยุโรปยังคงแสดงสัญญาณที่ดีในภาคบริการ พร้อมแนวโน้มการเติบโตที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเมนตัมนี้ ท่ามกลางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและภาวะอ่อนแอในภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจ

DE40 (D1)

Source: xStation5

ราคาบนกราฟสามารถฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระยะสั้น โดยยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่างประมาณ 23,900 – 23,450 ตลอดหลายเซสชันที่ผ่านมา เส้นค่าเฉลี่ย EMA50, EMA100 และระดับ FIBO50 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ระดับ FIBO 78.6 ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแรง
การแบนตัวของ MACD, ค่า RSI ระดับปานกลาง และโมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งซื้อเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคาทะลุระดับ FIBO50 เพื่อขึ้นไปทดสอบเส้นแนวโน้มล่าสุด (เส้นสีแดง)

ข่าวบริษัท

การเจรจาที่ไร้ผล:
การที่การเจรจาสันติภาพหลายรอบยังไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุโรปได้รับแรงหนุน

  • Rheinmetall (RHM.DE) +1.5%

  • Hensoldt (HEN.DE) +1%

  • Leonardo (LDO.IT) +1%

Airbus (AIR.DE)
ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ยังคงย้ำว่าเป้าหมายผลประกอบการยังคงเดิม แม้จะมีปัญหาด้านเทคนิคในช่วงที่ผ่านมา สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 3%

Hugo Boss (BOSS.DE)
ยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นของเยอรมนีประกาศ “รีเซ็ตแบรนด์” โดยให้ความสำคัญกับสินค้าเพื่อผู้หญิงมากขึ้น พร้อมเตือนว่าผลประกอบการปีหน้าจะอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลจากกลยุทธ์ใหม่ ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 10%

Infineon (IFX.DE)
บริษัทเทคโนโลยีของเยอรมนีปิดข้อพิพาทด้านสิทธิบัตร แม้ผลตัดสินจะไม่เป็นฝ่ายชนะ แต่ช่วยลดความเสี่ยงหลายประการให้บริษัท ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 2.5%

Fraport (FRA.DE)
ผู้ให้บริการสนามบินได้รับคำแนะนำการลงทุนเชิงบวกหลายรายการ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้น 1.5%

5 ธันวาคม 2025, 16:23

