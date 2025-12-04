Microsoft ฟื้นตัวจากการปรับลดก่อนหน้า หลังความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ AI อ่อนตัว 🔎

Microsoft ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการลดเป้าหมายยอดขาย AI 🔎
Microsoft ปฏิเสธรายงานจาก The Information ที่ระบุว่าบริษัทได้ปรับลดเป้าหมายการเติบโตยอดขายและจำกัดผลิตภัณฑ์ AI บางรายการ หลังจากที่บางทีมขายไม่สามารถทำตามแผนได้ รายงานอ้างแหล่งข่าวภายใน Azure โดยระบุว่า:
-
The Carlyle Group ลดการใช้จ่ายกับ Copilot Studio เนื่องจากปัญหาการรวมข้อมูล
-
Microsoft Foundry ไม่สามารถทำตามสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของลูกค้า
Microsoft ชี้แจงว่าข้อกล่าวหานี้ผสมผสาน ความคาดหวังการเติบโต กับ โควต้าการขาย ซึ่งทางบริษัทยืนยันว่า ไม่ได้ลดโควต้าการขายแต่อย่างใด
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้งานที่ช้ากว่าคาด และมีเพียงส่วนน้อยของโครงการที่ก้าวผ่านช่วง pilot phase นอกจากนี้ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ยังต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการพิสูจน์ว่า การลงทุน AI มหาศาล — รวมถึงงบลงทุนของ Microsoft 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสล่าสุด — จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
แม้จะมีความท้าทาย แต่ Microsoft ยังคงรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งของ Azure และคาดว่า ข้อจำกัดด้านความจุจะยังอยู่จนถึงกลางปี 2026 เนื่องจากความต้องการสูง บริษัทยังคงเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้ว่าการนำไปใช้งานที่ช้าลงและรายงานปัญหาจากฝั่งลูกค้าจะเพิ่มความระมัดระวังของนักลงทุน และทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับ ฟองสบู่เทคโนโลยีครั้งก่อน
หลังรายงานของ The Information หุ้น Microsoft ร่วงลงเกือบ -3% ไปอยู่ที่ประมาณ 475 USD อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฟื้นตัวบางส่วนเหลือราว -1.65% ซื้อขายใกล้ 481 USD
