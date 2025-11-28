Deere & Co. ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ📉 ธุรกิจกำลังสูญเสียโมเมนตัมหรือไม่?

Deere & Company (DE.US) เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐฯ และถือเป็นหนึ่งในบริษัทสำคัญไม่กี่แห่งที่เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ซึ่งสำหรับ Deere คือไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2025
บริษัทปิดปีงบประมาณด้วยผลประกอบการแข็งแกร่ง ทำผลลัพธ์เกินความคาดหมายของตลาดในเกือบทุกหมวดสำคัญ Deere รายงานกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์และรายได้ที่เติบโตอย่างมาก ยืนยันว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเริ่มสะท้อนออกมาเป็นผลทางการเงินอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดแสดงให้เห็นว่า การเกินความคาดหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะลบความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีต่อไป
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4
รายได้: 12.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน
กำไรต่อหุ้น: 3.93 USD (คาดการณ์ 3.85 USD)
กำไรสุทธิ: 1.1 พันล้าน USD
อัตรากำไรจากการดำเนินงานของหน่วยอุปกรณ์: 12.6%
บริษัททำผลลัพธ์ได้เกินความคาดหมายทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น รายได้เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มากกว่า 26% ถือเป็นหนึ่งในความประหลาดใจเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา ผลลัพธ์นี้สะท้อนถึง การลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยี, รวมถึงโซลูชันเกษตรแม่นยำ (precision agriculture) และการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
แนวโน้มปี 2026
แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับ แนวโน้มปี 2026 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย
ความต้องการเครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และแคนาดา คาดว่าจะลดลง 15–20%
รายได้สุทธิคาดการณ์: 4.0 – 4.75 พันล้าน USD
อัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพ: 25–27%
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอุปกรณ์: 4–5 พันล้าน USD
การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ปีหน้าอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความท้าทาย และ Deere จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่อ่อนตัว ตัวแทนบริษัทยังเน้นถึง ผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในจังหวะของรอบวงจรปัจจุบัน
Chris Seibert จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กล่าวว่า บริษัททำกำไรสุทธิ มากกว่า 5 พันล้าน USD ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทในจังหวะรอบวงจรที่เทียบได้
Deanna Kovar จากหน่วยธุรกิจ Agriculture and Turf เน้นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ ระบบอัตโนมัติ ซึ่งทีมบริหารมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการแข่งขันสำคัญในปีต่อ ๆ ไป
ความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง
ผลกระทบจากภาษีศุลกากร ประมาณ 1.2 พันล้าน USD ก่อนหักภาษี
การลดลงของความต้องการเครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่ในปี 2026
ความเสี่ยงด้านมหภาคและการชะลอตัวของการเติบโตทั่วโลก
ความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนและปัญหาการขนส่ง
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
ภาพรวมแผนภูมิหุ้น Deere & Co. (DE.US)
หุ้น Deere ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA, เส้นสีแดง) สัญญาณว่ากลับเข้าสู่ แนวโน้มขาลงระยะกลาง
มีการสร้าง รูปแบบหัวไหล่-หัว (head-and-shoulders) แบบ Bearish โดยเส้นคออยู่ใกล้ 430 USD ต่อหุ้น
หากราคากลับขึ้นไปที่ 480 USD อาจล้มรูปแบบนี้และเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัว
Source: xStation5
