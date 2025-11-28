อ่านเพิ่มเติม
Deere & Co. ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ📉 ธุรกิจกำลังสูญเสียโมเมนตัมหรือไม่?

Deere & Company (DE.US) เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐฯ และถือเป็นหนึ่งในบริษัทสำคัญไม่กี่แห่งที่เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ซึ่งสำหรับ Deere คือไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2025

บริษัทปิดปีงบประมาณด้วยผลประกอบการแข็งแกร่ง ทำผลลัพธ์เกินความคาดหมายของตลาดในเกือบทุกหมวดสำคัญ Deere รายงานกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์และรายได้ที่เติบโตอย่างมาก ยืนยันว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเริ่มสะท้อนออกมาเป็นผลทางการเงินอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดแสดงให้เห็นว่า การเกินความคาดหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะลบความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีต่อไป

ผลประกอบการไตรมาสที่ 4

  • รายได้: 12.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน

  • กำไรต่อหุ้น: 3.93 USD (คาดการณ์ 3.85 USD)

  • กำไรสุทธิ: 1.1 พันล้าน USD

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานของหน่วยอุปกรณ์: 12.6%

บริษัททำผลลัพธ์ได้เกินความคาดหมายทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น รายได้เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มากกว่า 26% ถือเป็นหนึ่งในความประหลาดใจเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา ผลลัพธ์นี้สะท้อนถึง การลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยี, รวมถึงโซลูชันเกษตรแม่นยำ (precision agriculture) และการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

แนวโน้มปี 2026

แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับ แนวโน้มปี 2026 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย

  • ความต้องการเครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และแคนาดา คาดว่าจะลดลง 15–20%

  • รายได้สุทธิคาดการณ์: 4.0 – 4.75 พันล้าน USD

  • อัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพ: 25–27%

  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอุปกรณ์: 4–5 พันล้าน USD

การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ปีหน้าอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความท้าทาย และ Deere จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่อ่อนตัว ตัวแทนบริษัทยังเน้นถึง ผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในจังหวะของรอบวงจรปัจจุบัน

  • Chris Seibert จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กล่าวว่า บริษัททำกำไรสุทธิ มากกว่า 5 พันล้าน USD ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทในจังหวะรอบวงจรที่เทียบได้

  • Deanna Kovar จากหน่วยธุรกิจ Agriculture and Turf เน้นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ ระบบอัตโนมัติ ซึ่งทีมบริหารมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการแข่งขันสำคัญในปีต่อ ๆ ไป

ความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง

  • ผลกระทบจากภาษีศุลกากร ประมาณ 1.2 พันล้าน USD ก่อนหักภาษี

  • การลดลงของความต้องการเครื่องจักรเกษตรขนาดใหญ่ในปี 2026

  • ความเสี่ยงด้านมหภาคและการชะลอตัวของการเติบโตทั่วโลก

  • ความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนและปัญหาการขนส่ง

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

ภาพรวมแผนภูมิหุ้น Deere & Co. (DE.US)

หุ้น Deere ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA, เส้นสีแดง) สัญญาณว่ากลับเข้าสู่ แนวโน้มขาลงระยะกลาง
มีการสร้าง รูปแบบหัวไหล่-หัว (head-and-shoulders) แบบ Bearish โดยเส้นคออยู่ใกล้ 430 USD ต่อหุ้น
หากราคากลับขึ้นไปที่ 480 USD อาจล้มรูปแบบนี้และเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัว

Source: xStation5

28 พฤศจิกายน 2025, 08:59

