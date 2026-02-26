- ผลลัพธ์ที่จับต้องได้วันนี้ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า
- ผลลัพธ์ที่จับต้องได้วันนี้ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า
D-Wave Quantum รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025 โดยสะท้อนทั้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และความท้าทายด้านการดำเนินงานบางประการ
ในไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกัน กำไรต่อหุ้น (EPS) ก็ออกมาต่ำกว่าประมาณการ ซึ่งส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนต่อผลประกอบการ
อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมทั้งปี 2025 บริษัททำผลงานได้โดดเด่นกว่ามาก โดยรายได้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 24.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 179% เมื่อเทียบรายปี อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเกิน 82% และปิดปีด้วยสถานะเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ราว 884 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการขยายฐานลูกค้า
ไฮไลต์ทางการเงินสำคัญ:
-
รายได้รายไตรมาส: ~2.8 ล้านดอลลาร์ (+19% YoY) ต่ำกว่าคาด
-
EPS: ต่ำกว่าประมาณการนักวิเคราะห์
-
รายได้ทั้งปี: ~24.6 ล้านดอลลาร์ (+179% YoY)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: มากกว่า 82%
-
เงินสดคงเหลือ: ~884 ล้านดอลลาร์
-
คำสั่งซื้อใหม่ใน Q4: เพิ่มขึ้น 471% จากไตรมาสก่อน
-
คำสั่งซื้อเบื้องต้นปี 2026: มากกว่า 32 ล้านดอลลาร์
แม้แนวโน้มรายได้และคำสั่งซื้อใหม่จะเป็นบวก แต่บริษัทยังคงขาดทุนจากการดำเนินงานในระดับสูง เนื่องจากลงทุนอย่างหนักในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงการตลาด เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยีควอนตัมออกสู่เชิงพาณิชย์
ตลาดเทคโนโลยีควอนตัมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การได้เปรียบทางเทคโนโลยียังไม่สะท้อนเป็นรายได้จริงอย่างเต็มที่ ราคาหุ้นของบริษัทจึงอิงกับความคาดหวังความสำเร็จในอนาคตเป็นหลัก ทำให้มีความผันผวนสูง และไวต่อผลประกอบการระยะสั้น
นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าสัญญาเชิงกลยุทธ์ เช่น การขายระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าการใช้งานจริงของเทคโนโลยีควอนตัมเริ่มเกิดขึ้นแล้ว
โดยสรุป D-Wave มีศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินสดสำรองจำนวนมาก และความต้องการเทคโนโลยีควอนตัมที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม การขาดทุนต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนของระยะเวลาเชิงพาณิชย์ และมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูง หมายความว่าการลงทุนในหุ้นบริษัทยังมีความเสี่ยงสูงในระยะสั้น
ในบริบทของอุตสาหกรรม บริษัทควอนตัมในปัจจุบันอาจเปรียบได้กับตลาด AI ราวปี 2017 โดยการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอาจเกิดขึ้นจริงในช่วงทศวรรษ 2030 ดังนั้น การลงทุนในกลุ่มนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนระยะยาว ที่ยอมรับความผันผวนสูงเพื่อแลกกับโอกาสเติบโตในอนาคต
Source: xStation5
Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
Dell พุ่งขึ้น 12% หลังรายได้โต 40% จากปัจจัย AI 📈
Netflix Backs Down in the Battle for Warner Bros
สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.