อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 27 กุมภาพันธ์ 2026

📉 PayPal ดิ่ง 5% หลังสื่อปัดข่าวดีลซื้อ Stripe

-
-
Open account Download free app

Semafor อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า Stripe ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณายื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ PayPal (PYPL.US)

ข่าวดังกล่าวจุดชนวนแรงเทขายอย่างหนักในหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินรายนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเพิ่งฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากกระแสคาดการณ์เรื่องการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งทำหน้าที่เสมือน “แรงส่ง” ให้ราคาดีดกลับจากการร่วงลงอย่างหนัก และสร้างความหวังให้นักลงทุนว่าบริษัทอาจถูกเทกโอเวอร์ด้วยราคาพรีเมียมที่สูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

PayPal (กรอบเวลา D1)

Source: xStation5

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
27 กุมภาพันธ์ 2026, 17:05

Dell พุ่งขึ้น 12% หลังรายได้โต 40% จากปัจจัย AI 📈
27 กุมภาพันธ์ 2026, 17:01

Netflix Backs Down in the Battle for Warner Bros
27 กุมภาพันธ์ 2026, 14:05

สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก