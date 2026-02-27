📉 PayPal ดิ่ง 5% หลังสื่อปัดข่าวดีลซื้อ Stripe

Semafor อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า Stripe ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณายื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ PayPal (PYPL.US)
ข่าวดังกล่าวจุดชนวนแรงเทขายอย่างหนักในหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินรายนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเพิ่งฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากกระแสคาดการณ์เรื่องการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งทำหน้าที่เสมือน “แรงส่ง” ให้ราคาดีดกลับจากการร่วงลงอย่างหนัก และสร้างความหวังให้นักลงทุนว่าบริษัทอาจถูกเทกโอเวอร์ด้วยราคาพรีเมียมที่สูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ
PayPal (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
Dell พุ่งขึ้น 12% หลังรายได้โต 40% จากปัจจัย AI 📈
Netflix Backs Down in the Battle for Warner Bros
สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.