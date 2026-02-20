อ่านเพิ่มเติม
22:50 · 20 กุมภาพันธ์ 2026

Economic Calendar: จับตา PMI ยุโรป พร้อม PCE, GDP และ PMI จากสหรัฐฯ 🗽

แม้ว่าช่วงต้นสัปดาห์บรรยากาศตลาดจะค่อนข้างเงียบ แต่วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจกลับ “แน่นเป็นพิเศษ” ทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ

ตลาดจะเริ่มจากการย่อยตัวเลข PMI ของประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป ก่อนที่ความสนใจจะย้ายไปยังข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และ GDP ของสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว

ต่อมาในช่วงท้ายเซสชัน นักลงทุนยังต้องติดตาม PMI สหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ (GMT)

07:30 – เยอรมนี: PMI ภาคบริการและการผลิต
08:00 – ยูโรโซน: PMI ภาคบริการและการผลิต
08:30 – สหราชอาณาจักร: PMI ภาคบริการและการผลิต

12:30 – แคนาดา: ยอดค้าปลีก, PPI และ PCE
12:30 – สหรัฐฯ: เงินเฟ้อ PCE
12:30 – สหรัฐฯ: GDP

13:45 – สหรัฐฯ: PMI ภาคบริการและการผลิต
14:00 – สหรัฐฯ: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค + คาดการณ์เงินเฟ้อ (University of Michigan)
14:00 – สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่
14:00 – คำตัดสินของ Supreme Court of the United States เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้า (คาดการณ์เวลา)

🎤 เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางกล่าวสุนทรพจน์

13:45Raphael Bostic จาก Federal Reserve
16:45Lorie Logan จาก Fed

📉 EUR/USD (กรอบเวลา D1)

Source: xStation5

