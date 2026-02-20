Economic Calendar: จับตา PMI ยุโรป พร้อม PCE, GDP และ PMI จากสหรัฐฯ 🗽

แม้ว่าช่วงต้นสัปดาห์บรรยากาศตลาดจะค่อนข้างเงียบ แต่วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจกลับ “แน่นเป็นพิเศษ” ทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ
ตลาดจะเริ่มจากการย่อยตัวเลข PMI ของประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป ก่อนที่ความสนใจจะย้ายไปยังข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และ GDP ของสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว
ต่อมาในช่วงท้ายเซสชัน นักลงทุนยังต้องติดตาม PMI สหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ (GMT)
07:30 – เยอรมนี: PMI ภาคบริการและการผลิต
08:00 – ยูโรโซน: PMI ภาคบริการและการผลิต
08:30 – สหราชอาณาจักร: PMI ภาคบริการและการผลิต
12:30 – แคนาดา: ยอดค้าปลีก, PPI และ PCE
12:30 – สหรัฐฯ: เงินเฟ้อ PCE
12:30 – สหรัฐฯ: GDP
13:45 – สหรัฐฯ: PMI ภาคบริการและการผลิต
14:00 – สหรัฐฯ: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค + คาดการณ์เงินเฟ้อ (University of Michigan)
14:00 – สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่
14:00 – คำตัดสินของ Supreme Court of the United States เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้า (คาดการณ์เวลา)
🎤 เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางกล่าวสุนทรพจน์
13:45 – Raphael Bostic จาก Federal Reserve
16:45 – Lorie Logan จาก Fed
📉 EUR/USD (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
EU ระงับข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ – ทองคำปรับขึ้น 2% 📈
⛔ ภาษี Trump ผิดกฎหมาย — ภาคธุรกิจมีสิทธิ์ได้เงินคืนหลักพันล้านดอลลาร์หรือเปล่า?
USDIDX – ดอลลาร์เริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้า 📄
ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ 🔎 นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐฯ (US PPI)