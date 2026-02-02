อ่านเพิ่มเติม
เหลือเวลาไม่กี่วัน รีบรับหุ้นฟรี ⏳

  •  รีบทำตาม 3 ขั้นตอน

รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ต เทรดหุ้นสหรัฐด้วยคอมมิชชั่น 0%* เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับหุ้นอัตโนมัติ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน

1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB

2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี

3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นเข้าพอร์ต

📌 รายละเอียดโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video

หมายเหตุ: เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับเรามาก่อน

*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน


 
5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:09

