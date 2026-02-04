ยารักษาโรคอ้วน Eli Lilly พุ่งขึ้น 7% 📈

- Eli Lilly พุ่งขึ้น 7% หลังประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง หนุนโดยยอดขายยารักษาโรคอ้วน 📈
ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม Eli Lilly (LLY.US) ผู้ผลิตยาเบาหวานชื่อดังอย่าง Mounjaro รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
ราคาหุ้นพุ่งกว่า +7% ในช่วง Pre-market ก่อนตลาดวอลล์สตรีทเปิด และมีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง
ตัวเลขสำคัญ
-
Adjusted EPS: $7.54 (สูงกว่าคาด $6.73)
-
รายได้: $19.29 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด $18.01 พันล้าน, +43% YoY)
-
รายได้ Mounjaro: $7.41 พันล้าน (สูงกว่าคาด $6.75 พันล้าน)
-
รายได้ Zepbound: $4.26 พันล้าน (สูงกว่าคาด $3.8 พันล้าน)
ผลประกอบการสะท้อนอะไร?
Lilly ไม่เพียงเอาชนะคาดการณ์ของ Wall Street ทั้งรายได้และกำไร แต่ยังให้ Guidance ปี 2026 ที่แข็งแกร่งมาก ส่งสัญญาณว่า
“ดีมานด์ยังมาแรง และบริษัทยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น”
บริษัทกำลังยืนอยู่ใจกลางหนึ่งในเมกะเทรนด์ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยาในรอบหลายสิบปี นั่นคือ กระแสยา GLP-1 สำหรับโรคอ้วนและเบาหวาน
ตลาดนี้เริ่มดูเหมือน “หมวดสินค้าใหม่ของผู้บริโภค” มากกว่าจะเป็นแค่สายผลิตภัณฑ์ยา
ในสหรัฐฯ รายได้เพิ่มเป็น $12.9 พันล้าน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 50% โดยได้แรงหนุนหลักจาก Mounjaro และ Zepbound
ดาวเด่น 2 ตัว
-
Mounjaro (เบาหวาน): รายได้ทั่วโลก +110% YoY / สหรัฐฯ +57%
-
Zepbound (ลดน้ำหนัก): ยอดขายในสหรัฐฯ $4.2 พันล้าน / +122% YoY
คาดการณ์ปี 2026 (ดีกว่าที่ตลาดคาด)
-
รายได้: $80–83 พันล้าน (ตลาดคาด ~ $77.6 พันล้าน)
-
Adjusted EPS: $33.50–35.00 (ตลาดคาด ~ $33.2)
ความเสี่ยงที่ต้องจับตา
นักลงทุนยังจับตาเรื่อง แรงกดดันด้านราคายาในสหรัฐฯ ซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมือง และอาจนำไปสู่การควบคุมราคาหรือการลดราคา
อย่างไรก็ตาม Lilly เชื่อว่า
“ปริมาณความต้องการที่สูงมาก จะช่วยชดเชยแรงกดดันด้านราคาได้”
อีกปัจจัยบวกที่สำคัญคือความเป็นไปได้ที่ Medicare อาจขยายความคุ้มครองยารักษาโรคอ้วน
หากเกิดขึ้นจริง ฐานผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอาจดันเพดานยอดขายในสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นอีก
เทียบกับคู่แข่ง Novo Nordisk
ในช่วงเวลาเดียวกัน Novo Nordisk ให้แนวโน้มที่ระมัดระวังกว่า และเตือนว่ายอดขาย/กำไรปี 2026 อาจชะลอ
จากแรงกดดันด้านราคาและการหมดสิทธิบัตรบางพื้นที่
ทำให้ตอนนี้ Lilly ดูมีโมเมนตัมและแนวโน้มระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า
ประเด็นการเมืองเพิ่มเติม
มีรายงานว่า Lilly และ Novo ตกลง:
-
ลดราคายาให้ Medicare/Medicaid ในปี 2026
-
ขายตรงถึงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มใหม่
-
แลกกับการยกเว้นภาษีนำเข้า 3 ปี
ขณะเดียวกัน:
-
Novo เตรียมเปิดตัวยา Wegovy แบบกิน
-
Lilly รออนุมัติยาลดน้ำหนักแบบเม็ด orforglipron ภายในปีนี้
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุน
-
ราคายาในสหรัฐฯ จะลดลงเร็วแค่ไหน และยอดขายจะชดเชยได้หรือไม่?
-
Medicare จะขยายสิทธิการรักษาโรคอ้วนจริงหรือไม่?
-
ตลาดจะตอบรับยา GLP-1 แบบกินอย่างไร?
-
Lilly จะรักษาความเป็นผู้นำได้ไหมท่ามกลางแรงกดดันกฎระเบียบ?
มุมมองทางเทคนิค
กราฟหุ้น Eli Lilly (TF Day)
ราคาย่อตัวต่ำกว่าเส้น EMA50 เล็กน้อยเมื่อวาน แต่หากรีบาวด์ต่อหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด
มีโอกาสกลับขึ้นเหนือ $1,050 ต่อหุ้น อีกครั้ง
Source: xStation5
