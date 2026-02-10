ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีหุ้นและคู่สกุลเงิน EUR/USD รอตัวเลขการขายปลีกสหรัฐฯ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: เน้นหนักที่สหรัฐฯ
วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างแน่นและโฟกัสหนักไปที่สหรัฐฯ โดยตัวเลข ยอดขายปลีกเดือนมกราคม จะเป็นไฮไลต์หลัก ส่วนงบกำไรของบริษัทใหญ่ค่อนข้างเบา ในวันนี้ Coca-Cola รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ก่อนตลาดเปิด ส่วน Ford รายงานหลังตลาดปิด
ปฏิทินมหภาค (Macro Calendar)
-
06:00 GMT – นอร์เวย์: CPI เงินเฟ้อ 3.4% เทียบกับคาดการณ์ 3.0% และ 3.2% ก่อนหน้า
-
10:00 GMT – สหรัฐฯ: NFIB ดัชนีความมั่นใจธุรกิจขนาดเล็ก 99.8 คาดการณ์ vs 99.5 ก่อนหน้า
-
12:15 GMT – สหรัฐฯ: รายงาน ADP การจ้างงาน: 7.75k ก่อนหน้า
-
12:30 GMT – สหรัฐฯ: ยอดขายปลีกเดือนมกราคม 0.4% คาดการณ์ vs 0.6% ก่อนหน้า
-
ยอดขายปลีกแกนหลัก: 0.4% คาดการณ์ vs 0.5% ก่อนหน้า
-
-
12:30 GMT – สหรัฐฯ: ข้อมูลราคาที่เกี่ยวกับการค้า
-
ราคานำเข้า: 0.1% คาดการณ์ vs 0.4% ก่อนหน้า
-
ราคาส่งออก: 0.8% คาดการณ์ vs 0.8% ก่อนหน้า
-
ดัชนีราคาส่งออก: 0.1% vs 0.5% ก่อนหน้า
-
-
12:55 GMT – สหรัฐฯ: Redbook ดัชนียอดขายร้านค้าขนาดใหญ่ 6.7% ก่อนหน้า
-
14:00 GMT – สหรัฐฯ: สต็อกสินค้าธุรกิจ 0.2% คาดการณ์ vs 0.3% ก่อนหน้า
-
15:00 GMT – สหรัฐฯ: USDA WASDE (ประมาณการอุปสงค์และอุปทาน)
-
20:30 GMT – สหรัฐฯ: API สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์
-
คาดการณ์: น้ำมันดิบ -11.1 ล้านบาร์เรล, น้ำมันเบนซิน -415k บาร์เรล
-
ผู้พูดจาก Fed
-
18:00 – Fed: Hammack
-
19:00 – Fed: Logan
งบกำไร
-
Coca-Cola (ก่อนตลาดเปิด)
-
Ford (หลังตลาดปิด)
EUR/USD (กรอบเวลา 1 ชั่วโมง)
EUR/USD กำลังซื้อขายเหนือแนวรับ Fibonacci 38.2% ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มเย็นตัวหลังจากการปรับฐานล่าสุด
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และคำกล่าวของ ECB ช่วยให้ตลาดผ่อนคลาย
ข่าวเด่น: เงินปอนด์ทรงตัว หลังตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาด 🇬🇧 📉
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: US100 พุ่งแรง หลังรายงาน NFP สหรัฐแข็งแกร่งกว่าคาด