🚨 EUR/USD พุ่งทำระดับสูงสุดในรอบ 4.5 ปี 📈 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดมาก

- EUR/USD พุ่งขึ้นแรง หลังดอลลาร์อ่อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง และตลาดเริ่มประเมินเฟดปี 2026 อาจผ่อนคลาย พร้อมความเป็นไปได้ที่ Rick Rieder อาจขึ้นเป็นประธานเฟดคนใหม่
📊 ดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯวันนี้
-
Conference Board Consumer Confidence: 84.5 ต่ำกว่าคาด 91 (ก่อนหน้า 89.1)
-
Richmond Fed Composite Index: -6 ใกล้คาด -5 (ก่อนหน้า -7)
💹 ตลาดเงิน
-
EUR/USD พุ่งขึ้น จากดอลลาร์อ่อนและคาดการณ์เฟดปี 2026 อาจเป็นแนวนโยบายผ่อนคลาย
-
ข่าวการบริหารเฟด: Rick Rieder (BlackRock) มีโอกาสเกือบ 50% เป็นประธานเฟดคนใหม่ แทน Jerome Powell
Source: xStation5
