อ่านเพิ่มเติม
09:04 · 28 มกราคม 2026

🚨 EUR/USD พุ่งทำระดับสูงสุดในรอบ 4.5 ปี 📈 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดมาก

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • EUR/USD พุ่งขึ้นแรง หลังดอลลาร์อ่อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง และตลาดเริ่มประเมินเฟดปี 2026 อาจผ่อนคลาย พร้อมความเป็นไปได้ที่ Rick Rieder อาจขึ้นเป็นประธานเฟดคนใหม่

📊 ดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯวันนี้

  • Conference Board Consumer Confidence: 84.5 ต่ำกว่าคาด 91 (ก่อนหน้า 89.1)

  • Richmond Fed Composite Index: -6 ใกล้คาด -5 (ก่อนหน้า -7)

💹 ตลาดเงิน

  • EUR/USD พุ่งขึ้น จากดอลลาร์อ่อนและคาดการณ์เฟดปี 2026 อาจเป็นแนวนโยบายผ่อนคลาย

  • ข่าวการบริหารเฟด: Rick Rieder (BlackRock) มีโอกาสเกือบ 50% เป็นประธานเฟดคนใหม่ แทน Jerome Powell

 

Source: xStation5

