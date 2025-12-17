อ่านเพิ่มเติม
EURUSD ปรับตัวขึ้น 0,12% ก่อนประกาศตัวเลข NFP 📈

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ใกล้เวลาประกาศตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ล่าช้า

รายงาน NFP ที่กำลังจะประกาศครอบคลุม สองเดือน และออกมาในช่วงที่มี ความไม่แน่นอนสูงมาก ในการตีความสภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ

  • Consensus: คาดว่าการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนเพิ่ม ประมาณ +50,000 ตำแหน่ง

  • Private forecasts: มีช่วงกว้างตั้งแต่ +20k ถึง +100k เนื่องจากความบิดเบือนที่เกิดจากการปิดทำการ (shutdown)

  • Payrolls เดือนตุลาคม: คาดจะลดลงเล็กน้อย แต่จะไม่มีการรายงาน อัตราการว่างงานจากการสำรวจครัวเรือน

  • สำหรับเดือนพฤศจิกายน: ตลาดคาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มเป็น 4,5% สะท้อนทั้งการจ้างงานที่อ่อนแอและเสียงสถิติที่เกิดจากการปิดสำนักงานสถิติ

สัญญาณจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค:

  • ตัวชี้วัดล่วงหน้า (Leading indicators) ชี้ให้เห็น ตลาดแรงงานที่กำลังอยู่ในช่วงคงตัว

  • ไม่มีสัญญาณถึงภาวะถดถอยครั้งใหญ่ แม้ว่าสัญญาณบางส่วนจะผสมกัน

  • ISM Composite Employment Index ซึ่งรวม ISM Services (น้ำหนัก 80%) และ ISM Manufacturing (น้ำหนัก 20%) ชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นปานกลาง แต่ยังอยู่ในเขตหดตัว

  • สถานการณ์ใน ภาคบริการ แข็งแกร่งกว่าและมีน้ำหนักมาก ทำให้ Composite Index ขยับขึ้นเล็กน้อย

  • แนวโน้มเดียวกันนี้ยังสะท้อนจาก แผนการจ้างงานของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ชี้ถึงการปรับตัวในเชิงบวกเล็กน้อย

As we can see in the chart below, NFIB hiring plans correlate closely with changes in U.S. employment. The data therefore suggest potentially good numbers.

The 4-week average of new jobless claims has also improved slightly.

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข ADP ที่อ่อนแอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน) ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม ควรจำไว้ว่าตัวเลข ADP ครอบคลุมเฉพาะภาคเอกชน ในขณะที่ NFP รวมถึงภาครัฐขนาดใหญ่ด้วย ADP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์เอกชน จึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้แม้ในช่วง การปิดทำการของรัฐบาล

ค่าจ้างและการมีส่วนร่วมของแรงงาน
นอกจากตัวเลขการจ้างงานโดยรวมแล้ว การเติบโตของค่าจ้างและตัวชี้วัดแรงงาน จะมีความสำคัญมาก

  • ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0,3% m/m สะท้อนแรงกดดันเงินเดือนที่เริ่มผ่อนคลาย แต่ยังสูงกว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ Fed

  • ผลกระทบจากการปิดทำการ (shutdown) เช่น ขนาดตัวอย่างการสำรวจที่เล็กลง และช่วงเวลาการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนสั้นลง จะทำให้ อัตราการว่างงานมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงขึ้น ทำให้การตีความตัวเลขยากขึ้น

ความคาดหวังต่อ Fed

  • สำหรับตลาดและ Fed รายงานวันนี้อาจสร้าง ความไม่แน่นอนมากกว่าสัญญาณที่ชัดเจน

  • Fed ได้ยอมรับก่อนหน้านี้ว่ารายงานการจ้างงานก่อนหน้านี้อาจ สูงกว่าความเป็นจริงราว 60,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งหมายถึงความระมัดระวังในการตีความข้อมูลใหม่

ก่อนการประชุม FOMC 27–28 มกราคม เราจะยังได้รับรายงาน CPI และการจ้างงานฉบับเต็ม

  • ตลาดตีราคา ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ 28%

  • ข้อมูลวันนี้จำเป็นต้องแสดง การเร่งตัวชัดเจนหรือการเสื่อมถอยอย่างมาก จึงจะส่งผลต่อความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ

  • ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

EURUSD

คู่สกุลเงิน EURUSD ยังคงปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศ NFP สำคัญ โดยกำลังทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน หลังจากที่ทะลุ ระดับ Fibonacci Retracement 61,8% อย่างมั่นคงเมื่อวานนี้

น่าสนใจที่การปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ข้อมูล PMI ของยุโรปออกมาในเชิงลบ

  • นักลงทุนจะจับตาตัวเลข NFP เดือนพฤศจิกายน

  • หากออกมาราว 50k ตำแหน่ง ความผันผวนของตลาดคาดว่าจะยังจำกัด

  • หากตัวเลขออกมา แข็งแกร่ง อาจกระตุ้นการทดสอบ 1.17

  • หากตัวเลขออกมา อ่อนแอกว่าคาด อาจเปิดโอกาสให้ EURUSD ปรับขึ้นต่อไปสู่ 1.18

 

 

