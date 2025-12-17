EURUSD ปรับตัวขึ้น 0,12% ก่อนประกาศตัวเลข NFP 📈

ใกล้เวลาประกาศตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ล่าช้า
รายงาน NFP ที่กำลังจะประกาศครอบคลุม สองเดือน และออกมาในช่วงที่มี ความไม่แน่นอนสูงมาก ในการตีความสภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ
-
Consensus: คาดว่าการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนเพิ่ม ประมาณ +50,000 ตำแหน่ง
-
Private forecasts: มีช่วงกว้างตั้งแต่ +20k ถึง +100k เนื่องจากความบิดเบือนที่เกิดจากการปิดทำการ (shutdown)
-
Payrolls เดือนตุลาคม: คาดจะลดลงเล็กน้อย แต่จะไม่มีการรายงาน อัตราการว่างงานจากการสำรวจครัวเรือน
-
สำหรับเดือนพฤศจิกายน: ตลาดคาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มเป็น 4,5% สะท้อนทั้งการจ้างงานที่อ่อนแอและเสียงสถิติที่เกิดจากการปิดสำนักงานสถิติ
สัญญาณจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค:
-
ตัวชี้วัดล่วงหน้า (Leading indicators) ชี้ให้เห็น ตลาดแรงงานที่กำลังอยู่ในช่วงคงตัว
-
ไม่มีสัญญาณถึงภาวะถดถอยครั้งใหญ่ แม้ว่าสัญญาณบางส่วนจะผสมกัน
-
ISM Composite Employment Index ซึ่งรวม ISM Services (น้ำหนัก 80%) และ ISM Manufacturing (น้ำหนัก 20%) ชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นปานกลาง แต่ยังอยู่ในเขตหดตัว
-
สถานการณ์ใน ภาคบริการ แข็งแกร่งกว่าและมีน้ำหนักมาก ทำให้ Composite Index ขยับขึ้นเล็กน้อย
-
แนวโน้มเดียวกันนี้ยังสะท้อนจาก แผนการจ้างงานของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ชี้ถึงการปรับตัวในเชิงบวกเล็กน้อย
As we can see in the chart below, NFIB hiring plans correlate closely with changes in U.S. employment. The data therefore suggest potentially good numbers.
The 4-week average of new jobless claims has also improved slightly.
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข ADP ที่อ่อนแอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (รวมถึงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน) ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม ควรจำไว้ว่าตัวเลข ADP ครอบคลุมเฉพาะภาคเอกชน ในขณะที่ NFP รวมถึงภาครัฐขนาดใหญ่ด้วย ADP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์เอกชน จึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้แม้ในช่วง การปิดทำการของรัฐบาล
ค่าจ้างและการมีส่วนร่วมของแรงงาน
นอกจากตัวเลขการจ้างงานโดยรวมแล้ว การเติบโตของค่าจ้างและตัวชี้วัดแรงงาน จะมีความสำคัญมาก
-
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0,3% m/m สะท้อนแรงกดดันเงินเดือนที่เริ่มผ่อนคลาย แต่ยังสูงกว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ Fed
-
ผลกระทบจากการปิดทำการ (shutdown) เช่น ขนาดตัวอย่างการสำรวจที่เล็กลง และช่วงเวลาการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนสั้นลง จะทำให้ อัตราการว่างงานมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงขึ้น ทำให้การตีความตัวเลขยากขึ้น
ความคาดหวังต่อ Fed
-
สำหรับตลาดและ Fed รายงานวันนี้อาจสร้าง ความไม่แน่นอนมากกว่าสัญญาณที่ชัดเจน
-
Fed ได้ยอมรับก่อนหน้านี้ว่ารายงานการจ้างงานก่อนหน้านี้อาจ สูงกว่าความเป็นจริงราว 60,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งหมายถึงความระมัดระวังในการตีความข้อมูลใหม่
ก่อนการประชุม FOMC 27–28 มกราคม เราจะยังได้รับรายงาน CPI และการจ้างงานฉบับเต็ม
-
ตลาดตีราคา ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ 28%
-
ข้อมูลวันนี้จำเป็นต้องแสดง การเร่งตัวชัดเจนหรือการเสื่อมถอยอย่างมาก จึงจะส่งผลต่อความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ
-
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
EURUSD
คู่สกุลเงิน EURUSD ยังคงปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศ NFP สำคัญ โดยกำลังทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน หลังจากที่ทะลุ ระดับ Fibonacci Retracement 61,8% อย่างมั่นคงเมื่อวานนี้
น่าสนใจที่การปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ข้อมูล PMI ของยุโรปออกมาในเชิงลบ
-
นักลงทุนจะจับตาตัวเลข NFP เดือนพฤศจิกายน
-
หากออกมาราว 50k ตำแหน่ง ความผันผวนของตลาดคาดว่าจะยังจำกัด
-
หากตัวเลขออกมา แข็งแกร่ง อาจกระตุ้นการทดสอบ 1.17
-
หากตัวเลขออกมา อ่อนแอกว่าคาด อาจเปิดโอกาสให้ EURUSD ปรับขึ้นต่อไปสู่ 1.18
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
