ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

18:17 21 สิงหาคม 2025

EURUSD ปรับตัวขึ้นสูงสุด 0.3% หลังเผยแพร่ข้อมูล PMI ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญราว 1.163 คู่สกุลเงินนี้จึงยังคงอยู่ในกรอบ consolidation ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อสัญญาณผสมจากเฟดและการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์นโยบายการเงินสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล PMI ช่วยให้ EURUSD รักษาแนวรับที่ 1.165 ไว้ได้ ซึ่งอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของกรอบ consolidation ปัจจุบันเล็กน้อย หลังการฟื้นตัว คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMA) 30 และ 100 ช่วงเวลา บนกราฟ H4 โดย RSI อยู่ในระดับเป็นกลางประมาณ 50
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD วันนี้

  • ข้อมูล PMI ในยุโรป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมภาคเอกชนขยายตัวเร็วเกินคาด โดยเฉพาะภาคการผลิต

    • ฝรั่งเศส: ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวเล็กน้อย (49.9) หลังจากหลายเดือนต่ำกว่า 50

    • เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 3 ปี

  • ECB ยืนยันการหยุดพักการปรับลดดอกเบี้ย

    • ประธาน Christine Lagarde ระบุว่าช่วง 2–2.15% เพียงพอแล้ว เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในเป้าหมายและเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

    • ทำให้ความคาดหวังของตลาดที่ ECB อาจลดดอกเบี้ยต่ำกว่า 2% ลดลง

  • ความเสี่ยงจากสหรัฐฯ

    • การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Chair Jerome Powell ที่ Jackson Hole พรุ่งนี้อาจทำให้ EURUSD ออกจากกรอบ consolidation

      • หากมีท่าที hawkish ต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด หรือมองข้ามการปรับตัว NFP ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ อาจดัน EURUSD ลงต่ำกว่า 1.163

      • หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ตลาดอาจเริ่มเข้าซื้อ คาดหวังการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
