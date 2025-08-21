ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

EURUSD ปรับตัวขึ้นสูงสุด 0.3% หลังเผยแพร่ข้อมูล PMI ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญราว 1.163 คู่สกุลเงินนี้จึงยังคงอยู่ในกรอบ consolidation ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อสัญญาณผสมจากเฟดและการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์นโยบายการเงินสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว
ข้อมูล PMI ช่วยให้ EURUSD รักษาแนวรับที่ 1.165 ไว้ได้ ซึ่งอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของกรอบ consolidation ปัจจุบันเล็กน้อย หลังการฟื้นตัว คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMA) 30 และ 100 ช่วงเวลา บนกราฟ H4 โดย RSI อยู่ในระดับเป็นกลางประมาณ 50
แหล่งข้อมูล: xStation5
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD วันนี้
-
ข้อมูล PMI ในยุโรป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมภาคเอกชนขยายตัวเร็วเกินคาด โดยเฉพาะภาคการผลิต
-
ฝรั่งเศส: ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวเล็กน้อย (49.9) หลังจากหลายเดือนต่ำกว่า 50
-
เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 3 ปี
-
-
ECB ยืนยันการหยุดพักการปรับลดดอกเบี้ย
-
ประธาน Christine Lagarde ระบุว่าช่วง 2–2.15% เพียงพอแล้ว เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในเป้าหมายและเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว
-
ทำให้ความคาดหวังของตลาดที่ ECB อาจลดดอกเบี้ยต่ำกว่า 2% ลดลง
-
-
ความเสี่ยงจากสหรัฐฯ
-
การกล่าวสุนทรพจน์ของ Fed Chair Jerome Powell ที่ Jackson Hole พรุ่งนี้อาจทำให้ EURUSD ออกจากกรอบ consolidation
-
หากมีท่าที hawkish ต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด หรือมองข้ามการปรับตัว NFP ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ อาจดัน EURUSD ลงต่ำกว่า 1.163
-
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ตลาดอาจเริ่มเข้าซื้อ คาดหวังการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ
-
-