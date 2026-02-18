คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด 🗽 ส่งผลให้ EURUSD ปรับตัว

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด:
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders): -1.4% YoY (คาด -2%, ก่อนหน้า 5.3%)
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนแกนหลัก (Core Durable Goods Orders): 0.9% MoM (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
-
ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits): 1.448 ล้านยูนิต (คาด 1.4 ล้าน, ก่อนหน้า 1.411 ล้าน)
-
การเริ่มสร้างบ้าน (Housing Starts): 1.4 ล้านยูนิต (คาด 1.3 ล้าน, ก่อนหน้า 1.24 ล้าน) +6.2% MoM (คาด 1%, ก่อนหน้า -4.6%)
ปฏิกิริยาของ EURUSD:
-
ใน ช่วงแรก หลังประกาศคู่สกุลเงินปรับตัวลดลง
-
หลังผ่าน 2 นาที มีแรงซื้อเข้ามาอย่างแรง
-
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสนับสนุนดอลลาร์ ทำให้ EURUSD มีแนวโน้ม เป็นขาลงในเชิงพื้นฐาน (bearish)
สรุปคือ EURUSD มีความผันผวนระยะสั้นจากปฏิกิริยาตลาด แต่พื้นฐานยังสนับสนุนความแข็งแกร่งของ USD
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
