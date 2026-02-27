อ่านเพิ่มเติม
17:02 · 27 กุมภาพันธ์ 2026

ทองคำกำลังฟื้นตัวหรือไม่? 📈 ทดสอบระดับ $5,200

-
-
Open account Download free app

แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ราคาทองคำยังคงยืนอยู่ใกล้ระดับ $5,200 ต่อออนซ์ ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลราว $5,600 อยู่ประมาณ 8% ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่ยังดำเนินอยู่ การซื้อและการกระจายสำรองของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นโลกที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ล้วนสนับสนุนความต้องการพื้นฐานของทองคำในขณะนี้ เช่นเดียวกับความสนใจที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนรายย่อยในเอเชีย ทำให้ความต้องการทองคำทั้งในรูปแบบจริงและผ่าน ETFs ยังคงอยู่

เมื่อดูที่กราฟ GOLD จะเห็นว่าราคาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการร่วงลงในช่วงปลายเดือนมกราคม–ต้นกุมภาพันธ์ และขณะนี้กำลังพยายามกลับสู่ระดับสูงสุดใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาทองคำขึ้นไปถึง $5,250 ต่อออนซ์ ซึ่งเจอแนวต้านสำคัญแรกที่ระดับ Fibonacci retracement 71.6% ของคลื่นปรับตัวลดล่าสุด หลังจากการดีดตัว ความต้องการเริ่มเย็นลงบ้าง แต่การปรับตัวลดลงหยุดราว $5,130 ต่อออนซ์ ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ขณะนี้ราคากำลังซื้อขายอยู่กลางช่วงดังกล่าว และหากกลับขึ้นเหนือ $5,200 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการทดสอบจุดสูงสุดในพื้นที่และการเบรกเอาต์สู่ระดับสูงสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน หากลดลงต่ำกว่า $5,100 อาจนำไปสู่คลื่นขาลงที่รุนแรงกว่า

นอกจากนี้ เรายังสังเกตได้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวภายในช่วงแคบ โดยแนวรับล่างสำคัญปัจจุบันอยู่ราว $5,000 ต่อออนซ์

กราฟ GOLD (ช่วงเวลา D1, H1)

Source: xStation5

Source: xStation5

2 มีนาคม 2026, 08:29

ข่าวเด่นวันนี้ 2 ม.ค.
2 มีนาคม 2026, 08:27

ข้าวสาลีแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน 📈
2 มีนาคม 2026, 08:24

Jane Street บริษัท Market Maker ระดับตำนาน ขึ้นศาลแล้ว
27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก