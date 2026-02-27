ทองคำกำลังฟื้นตัวหรือไม่? 📈 ทดสอบระดับ $5,200

แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ราคาทองคำยังคงยืนอยู่ใกล้ระดับ $5,200 ต่อออนซ์ ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลราว $5,600 อยู่ประมาณ 8% ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่ยังดำเนินอยู่ การซื้อและการกระจายสำรองของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นโลกที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ล้วนสนับสนุนความต้องการพื้นฐานของทองคำในขณะนี้ เช่นเดียวกับความสนใจที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนรายย่อยในเอเชีย ทำให้ความต้องการทองคำทั้งในรูปแบบจริงและผ่าน ETFs ยังคงอยู่
เมื่อดูที่กราฟ GOLD จะเห็นว่าราคาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการร่วงลงในช่วงปลายเดือนมกราคม–ต้นกุมภาพันธ์ และขณะนี้กำลังพยายามกลับสู่ระดับสูงสุดใหม่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาทองคำขึ้นไปถึง $5,250 ต่อออนซ์ ซึ่งเจอแนวต้านสำคัญแรกที่ระดับ Fibonacci retracement 71.6% ของคลื่นปรับตัวลดล่าสุด หลังจากการดีดตัว ความต้องการเริ่มเย็นลงบ้าง แต่การปรับตัวลดลงหยุดราว $5,130 ต่อออนซ์ ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ขณะนี้ราคากำลังซื้อขายอยู่กลางช่วงดังกล่าว และหากกลับขึ้นเหนือ $5,200 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการทดสอบจุดสูงสุดในพื้นที่และการเบรกเอาต์สู่ระดับสูงสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน หากลดลงต่ำกว่า $5,100 อาจนำไปสู่คลื่นขาลงที่รุนแรงกว่า
นอกจากนี้ เรายังสังเกตได้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวภายในช่วงแคบ โดยแนวรับล่างสำคัญปัจจุบันอยู่ราว $5,000 ต่อออนซ์
กราฟ GOLD (ช่วงเวลา D1, H1)
Source: xStation5
Source: xStation5
