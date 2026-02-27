📉 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า กดดัน EUR/USD, เงิน และ Bitcoin

วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง รวมถึงแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
จากปัจจัยมหภาคดังกล่าว ทั้ง Silver และ Bitcoin จึงเผชิญแรงกดดันอย่างชัดเจน โดย Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 67,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินปรับฐานลงมาที่ 87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานเพิ่งทดสอบระดับเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ด้านคู่เงิน EUR/USD อ่อนค่าลงเกือบ 0.3%
Bitcoin, Silver (กรอบเวลา D1)
ราคาเงินกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง หลังทดสอบโซนสำคัญทางเทคนิคบริเวณ 90–91 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตามมุมมอง Price Action หากแรงขายทวีความรุนแรงขึ้น อาจกดดันราคาให้หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีส้ม) และในกรณีรุนแรงอาจถอยลงไปทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
ในทางกลับกัน การกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ให้ได้อีกครั้ง ยังคงเป็นภารกิจสำคัญของฝั่งกระทิง
Following recent declines, Bitcoin is consolidating within a narrow range between $60,000 and $70,000. Yesterday’s test of the upper boundary of this consolidation range ended in a victory for sellers, highlighting the structural weakness of the crypto market.
EUR/USD (กรอบเวลา H1)
คู่เงินยูโร–ดอลลาร์กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนอีกครั้งในวันนี้ โดยร่วงลงสู่ระดับ 1.1775 จากระดับ 1.1827 ที่เห็นเมื่อวาน
เวอร์ชันสไตล์ข่าวสั้น:
EUR/USD ดิ่งต่อในกรอบ H1 จาก 1.1827 ลงแตะ 1.1775 สะท้อนแรงขายที่เร่งตัวขึ้น
