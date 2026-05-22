  
08:52 · 22 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 22 พ.ค.

🇺🇸 สหรัฐฯ
ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดในแดนบวกเล็กน้อย โดยปรับขึ้นไม่เกิน 1% การปรับตัวขึ้นที่โดดเด่นที่สุดคือฟิวเจอร์ส US2000 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9%

ในช่วงท้ายของการซื้อขาย การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้ามากขึ้น โดยสื่ออิหร่านรายงานว่า ข้อตกลงสันติภาพใกล้บรรลุผลแล้ว โดยมีปากีสถานเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ข้อตกลงฉบับใหม่คาดว่าจะรวมเงื่อนไข เช่น การยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบ การงดโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน และการเปิดช่องแคบภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

SpaceX ได้เผยร่างเอกสาร IPO ที่รอคอยมานาน ขณะที่ตลาดและนักวิเคราะห์ยังอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบและคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

NVIDIA รายงานผลประกอบการทำสถิติใหม่อีกครั้ง แต่การตอบสนองของราคายังจำกัด โดยหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 1%

Walmart ปรับตัวลงสูงสุดถึง 7% แม้ผลประกอบการจะออกมาดี สะท้อนความกังวลเรื่องแรงกดดันต้นทุนในไตรมาสถัดไป

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศมาตรการสนับสนุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทและสตาร์ทอัพด้านควอนตัมคอมพิวติ้ง ส่งผลให้ IBM ปรับขึ้นเกือบ 8% ขณะที่หุ้นกลุ่มควอนตัมปรับตัวขึ้นสองหลัก

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)

  • ใบอนุญาตก่อสร้าง: 1.44 ล้าน สูงกว่าคาด
  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน: 209k ใกล้เคียงคาด (210k)
  • PMI ภาคการผลิต: 55.3 แข็งแกร่ง
  • PMI ภาคบริการ: 50.9 อ่อนตัวลง

🇪🇺 ยุโรป
ดัชนียุโรปปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ฟิวเจอร์สเริ่มฟื้นตัวจากความคาดหวังเรื่องข้อตกลงสันติภาพ โดย NED25 และ SUI20 ปรับขึ้นเกือบ 1%

ข้อมูลเศรษฐกิจ

  • ยูโรโซน PMI: ภาคการผลิต 51.4 / บริการ 46.4 ต่ำกว่าคาดทั้งคู่
  • สหราชอาณาจักร: การผลิต 53.7 แข็งแกร่งขึ้น
  • ภาคบริการ UK ลดลงแรงเหลือ 47.9

Forex
ดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงประมาณ 0.2–0.3% หลังตัวเลขเศรษฐกิจออสเตรเลียออกมาแย่กว่าคาด

 สินค้าโภคภัณฑ์

  • ฝ้ายและกาแฟปรับตัวลง 4% และมากกว่า 2% ตามลำดับ

  • ราคาน้ำมันลบแรง หลังลบกำไรระหว่างวัน
  • Brent กลับลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์

₿ Crypto
กระแสความหวังเรื่องสันติภาพช่วยหนุนตลาดคริปโต

  • Bitcoin +0.5%
  • Ethereum +0.7%
  • Solana +เกือบ 2%

 

