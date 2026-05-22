  
08:43 · 22 พฤษภาคม 2026

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง: น่ากังวลหรือไม่?

การซื้อขายในวันพฤหัสบดีทำให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น

🌍 ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาด

ตลาดกังวลไม่เพียงแค่แนวโน้มสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่ยังรวมถึงความไม่แน่นอนของข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน

รายงานระบุว่า อิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด พร้อมยืนยันจุดยืนในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์ และสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียม

⚠️ IEA เตือน: อาจเข้าสู่ “โซนสีแดง”

Fatih Birol หัวหน้าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ตลาดอาจเข้าสู่ “red zone” หากสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ดีขึ้น

ปัจจัยสำคัญคือ:

  • ความต้องการพลังงานตามฤดูกาลที่พุ่งสูง
  • การส่งออกที่ถูกจำกัด
  • สต็อกน้ำมันที่ลดลง

🛢️ OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต แต่ผลกระทบจำกัด

OPEC+ เตรียมเพิ่มเป้าหมายการผลิตเดือนกรกฎาคมราว 188,000 บาร์เรลต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดมองว่าเป็นเพียง “สัญญาณเชิงสัญลักษณ์” มากกว่าการกดดันราคาที่แท้จริง

🔥 ความเสี่ยงด้านอุปทานจากรัสเซีย–ยูเครน

มีรายงานการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียเพิ่มเติม โดยโดรนยูเครนโจมตีพื้นที่ริมแม่น้ำโวลก้า รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่เมือง Syzran

สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลก

ธนาคารใหญ่ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน

UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์:

  • Brent เดือนกันยายนที่ 105 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI ที่ 97 ดอลลาร์/บาร์เรล

ธนาคารระบุว่า ความเสี่ยงระยะสั้นยังเอนเอียงไปทาง “ขาขึ้น” และในกรณีรุนแรง Brent อาจพุ่งเกิน 150 ดอลลาร์/บาร์เรล

ผู้ผลิตน้ำมันสหรัฐฯ ยังไม่เร่งเพิ่มกำลังผลิต

แม้ราคาจะสูงขึ้น แต่บริษัทน้ำมันสหรัฐฯ ยังไม่เร่งเพิ่มการผลิต โดยยังให้ความสำคัญกับ:

  • กระแสเงินสด
  • เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
  • ความสามารถในการทำกำไร

สรุปภาพรวมตลาด

การปรับขึ้นของราคาน้ำมันในรอบนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนแค่ปัจจัยอุปสงค์–อุปทานอีกต่อไป แต่ถูกผลักดันด้วย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium)

 ผลที่ตามมา:

  • ความผันผวนยังคงสูง
  • ความเสี่ยงราคาพุ่งยังมีอยู่
  • แรงกดดันเงินเฟ้ออาจกลับมา หากราคายืนสูงต่อเนื่อง

หากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ตลาดพลังงานอาจเข้าสู่ช่วงที่ “อ่อนไหวมากขึ้น” ในช่วงฤดูร้อนนี้อีกครั้ง

OIL

 

On the oil price chart, one can observe a shift toward increasingly steep uptrends despite local pullbacks. Source: xStation5.

22 พฤษภาคม 2026, 08:52

