ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง: น่ากังวลหรือไม่?

🛢️ น้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อ: น่ากังวลหรือไม่?
การซื้อขายในวันพฤหัสบดีทำให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น
🌍 ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาด
ตลาดกังวลไม่เพียงแค่แนวโน้มสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่ยังรวมถึงความไม่แน่นอนของข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน
รายงานระบุว่า อิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด พร้อมยืนยันจุดยืนในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์ และสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียม
⚠️ IEA เตือน: อาจเข้าสู่ “โซนสีแดง”
Fatih Birol หัวหน้าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ตลาดอาจเข้าสู่ “red zone” หากสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ดีขึ้น
ปัจจัยสำคัญคือ:
- ความต้องการพลังงานตามฤดูกาลที่พุ่งสูง
- การส่งออกที่ถูกจำกัด
- สต็อกน้ำมันที่ลดลง
🛢️ OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต แต่ผลกระทบจำกัด
OPEC+ เตรียมเพิ่มเป้าหมายการผลิตเดือนกรกฎาคมราว 188,000 บาร์เรลต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดมองว่าเป็นเพียง “สัญญาณเชิงสัญลักษณ์” มากกว่าการกดดันราคาที่แท้จริง
🔥 ความเสี่ยงด้านอุปทานจากรัสเซีย–ยูเครน
มีรายงานการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียเพิ่มเติม โดยโดรนยูเครนโจมตีพื้นที่ริมแม่น้ำโวลก้า รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่เมือง Syzran
สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลก
ธนาคารใหญ่ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์:
- Brent เดือนกันยายนที่ 105 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI ที่ 97 ดอลลาร์/บาร์เรล
ธนาคารระบุว่า ความเสี่ยงระยะสั้นยังเอนเอียงไปทาง “ขาขึ้น” และในกรณีรุนแรง Brent อาจพุ่งเกิน 150 ดอลลาร์/บาร์เรล
ผู้ผลิตน้ำมันสหรัฐฯ ยังไม่เร่งเพิ่มกำลังผลิต
แม้ราคาจะสูงขึ้น แต่บริษัทน้ำมันสหรัฐฯ ยังไม่เร่งเพิ่มการผลิต โดยยังให้ความสำคัญกับ:
- กระแสเงินสด
- เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- ความสามารถในการทำกำไร
สรุปภาพรวมตลาด
การปรับขึ้นของราคาน้ำมันในรอบนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนแค่ปัจจัยอุปสงค์–อุปทานอีกต่อไป แต่ถูกผลักดันด้วย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium)
ผลที่ตามมา:
- ความผันผวนยังคงสูง
- ความเสี่ยงราคาพุ่งยังมีอยู่
- แรงกดดันเงินเฟ้ออาจกลับมา หากราคายืนสูงต่อเนื่อง
หากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ตลาดพลังงานอาจเข้าสู่ช่วงที่ “อ่อนไหวมากขึ้น” ในช่วงฤดูร้อนนี้อีกครั้ง
OIL
On the oil price chart, one can observe a shift toward increasingly steep uptrends despite local pullbacks. Source: xStation5.
