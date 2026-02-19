สาระสำคัญจากรายงานบันทึกการประชุม Federal Reserve

1. โทนและมุมมองนโยบาย:
Fed แสดงท่าทีระมัดระวังโดยรวม แต่โทนบางส่วนอาจถือว่า “เหยี่ยวเล็กน้อย” (mildly hawkish)
สมาชิกบางคนชี้ว่าในกรณีสุดโต่ง การขึ้นดอกเบี้ยยังสามารถเป็นไปได้
2. ตลาดแรงงาน:
ส่วนใหญ่เห็นว่าตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณของความมั่นคงและความเสี่ยงด้านลบลดลง
ประเมินว่าด้วยนโยบายการเงินที่เหมาะสม ตลาดแรงงานมีแนวโน้มจะคงที่และปรับตัวดีขึ้นในปีนี้
3. การเติบโตเศรษฐกิจ:
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง
คาดการณ์โดยรวมว่า GDP จะเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2026
4. นโยบายดอกเบี้ยในอนาคต:
หลายคนแนะนำการใช้ภาษาสองด้าน (two-sided) ในการสื่อสารเส้นทางดอกเบี้ย: ตัดสินใจได้ทั้งขึ้นหรือลงตามข้อมูลใหม่
มีบางคนเห็นโอกาสปรับลดดอกเบี้ยมากขึ้น หากเงินเฟ้อตามคาด
5. เงินเฟ้อ:
ส่วนใหญ่เตือนว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อ (disinflation) อาจช้ากว่าที่ตลาดคาด
การไปถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อาจเกิดขึ้นช้าและไม่สม่ำเสมอ และความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดมีนัยสำคัญ
สรุป:
Fed ยังคงระมัดระวังและติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ตลาดแรงงานและการเติบโตแข็งแกร่ง แต่เงินเฟ้อยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต
