10:37 · 19 กุมภาพันธ์ 2026

สาระสำคัญจากรายงานบันทึกการประชุม Federal Reserve

-
-
1. โทนและมุมมองนโยบาย:

  • Fed แสดงท่าทีระมัดระวังโดยรวม แต่โทนบางส่วนอาจถือว่า “เหยี่ยวเล็กน้อย” (mildly hawkish)

  • สมาชิกบางคนชี้ว่าในกรณีสุดโต่ง การขึ้นดอกเบี้ยยังสามารถเป็นไปได้

2. ตลาดแรงงาน:

  • ส่วนใหญ่เห็นว่าตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณของความมั่นคงและความเสี่ยงด้านลบลดลง

  • ประเมินว่าด้วยนโยบายการเงินที่เหมาะสม ตลาดแรงงานมีแนวโน้มจะคงที่และปรับตัวดีขึ้นในปีนี้

3. การเติบโตเศรษฐกิจ:

  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง

  • คาดการณ์โดยรวมว่า GDP จะเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2026

4. นโยบายดอกเบี้ยในอนาคต:

  • หลายคนแนะนำการใช้ภาษาสองด้าน (two-sided) ในการสื่อสารเส้นทางดอกเบี้ย: ตัดสินใจได้ทั้งขึ้นหรือลงตามข้อมูลใหม่

  • มีบางคนเห็นโอกาสปรับลดดอกเบี้ยมากขึ้น หากเงินเฟ้อตามคาด

5. เงินเฟ้อ:

  • ส่วนใหญ่เตือนว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อ (disinflation) อาจช้ากว่าที่ตลาดคาด

  • การไปถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อาจเกิดขึ้นช้าและไม่สม่ำเสมอ และความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดมีนัยสำคัญ

สรุป:
Fed ยังคงระมัดระวังและติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ตลาดแรงงานและการเติบโตแข็งแกร่ง แต่เงินเฟ้อยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต

