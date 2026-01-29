อ่านเพิ่มเติม
09:03 · 29 มกราคม 2026

แถลงข่าว FOMC 🚨

28.01.2026 – แถลงข่าว FOMC (Powell)

  • อัตราว่างงาน คงที่ ส่วน เงินเฟ้อยังสูง

  • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมสำหรับ ภารกิจคู่ คือรักษาเงินเฟ้อให้น้อยและสนับสนุนตลาดแรงงาน

  • ความต้องการแรงงาน อ่อนตัวลงชัดเจน

  • ตลาดที่อยู่อาศัย อยู่ในสภาพ "อ่อนแอ"

  • เงินเฟ้อถูกกระตุ้นโดยภาษีสินค้า (tariffs)

  • การลดเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจาก ภาคบริการ

  • Fed อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ประเมินสถานะปัจจุบันและเวลาในการปรับนโยบาย

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายของ Fed

  • ความบิดเบี้ยวจาก Shutdown เริ่มจางลง

  • แนวโน้มกิจกรรมเศรษฐกิจ ดีขึ้น ช่วยสนับสนุนตลาดแรงงาน

  • นโยบายอาจ เป็นกลางหรือค่อนข้างเข้มงวดเล็กน้อย

  • Powell ระบุว่า “เราได้ทำกระบวนการทำให้นโยบายเป็นปกติมากแล้ว”

  • ส่วนใหญ่แรงกดดันเงินเฟ้อมาจาก tariffs และเป็นสิ่งที่ควบคุมได้

  • มีความตึงระหว่าง เงินเฟ้อกับการว่างงาน แต่ ความเสี่ยงด้านลบลดลง เป็นการพัฒนาอย่างแข็งแรง

  • Powell ไม่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Fed

 

