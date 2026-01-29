28.01.2026 – แถลงข่าว FOMC (Powell)
-
อัตราว่างงาน คงที่ ส่วน เงินเฟ้อยังสูง
-
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมสำหรับ ภารกิจคู่ คือรักษาเงินเฟ้อให้น้อยและสนับสนุนตลาดแรงงาน
-
ความต้องการแรงงาน อ่อนตัวลงชัดเจน
-
ตลาดที่อยู่อาศัย อยู่ในสภาพ "อ่อนแอ"
-
เงินเฟ้อถูกกระตุ้นโดยภาษีสินค้า (tariffs)
-
การลดเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจาก ภาคบริการ
-
Fed อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ประเมินสถานะปัจจุบันและเวลาในการปรับนโยบาย
-
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายของ Fed
-
ความบิดเบี้ยวจาก Shutdown เริ่มจางลง
-
แนวโน้มกิจกรรมเศรษฐกิจ ดีขึ้น ช่วยสนับสนุนตลาดแรงงาน
-
นโยบายอาจ เป็นกลางหรือค่อนข้างเข้มงวดเล็กน้อย
-
Powell ระบุว่า “เราได้ทำกระบวนการทำให้นโยบายเป็นปกติมากแล้ว”
-
ส่วนใหญ่แรงกดดันเงินเฟ้อมาจาก tariffs และเป็นสิ่งที่ควบคุมได้
-
มีความตึงระหว่าง เงินเฟ้อกับการว่างงาน แต่ ความเสี่ยงด้านลบลดลง เป็นการพัฒนาอย่างแข็งแรง
-
Powell ไม่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Fed
