09:44 · 31 ธันวาคม 2025

รายงาน FOMC Minutes: หากเงินเฟ้อลดลง อาจมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • จุดเน้นแรงงาน: Fed ให้ความสำคัญกับ การจ้างงานมากกว่าเงินเฟ้อ 2% – โทน Dovish ตรงตามที่ตลาดคาด
  • สภาพคล่องสำรอง: การอัปเดต RMP และ SRF ทำหน้าที่เหมือน "mini-QE" เป็นแรงหนุนด้านสภาพคล่องทางเทคนิค
  • ความเห็นแตกแยกในคณะกรรมการ (9-3): ความเห็น Hawkish ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การลดดอกเบี้ยในอนาคต ไม่แน่นอน และขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
  • แนวทางยังคงเดิม: Minutes ย้ำเส้นทางปัจจุบันโดย ไม่เปลี่ยนแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค – โฟกัสยังอยู่ที่ ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2026

สาระสำคัญ

  • การปรับอัตราดอกเบี้ย: Fed ลด target range ลง 25 bps เป็น 3.50–3.75%

  • ผลโหวต 9–3:

    • 2 เสียงสนับสนุน คงอัตราดอกเบี้ย

    • 1 เสียง (Stephen Miran) ต้องการ ลด 50 bps

  • สมดุลความเสี่ยง: Committee ให้ความสำคัญกับ การจ้างงาน โดยความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงานยังสูง

  • อัตราเงินเฟ้อ PCE:

    • Headline & Core คงที่ที่ 2.8% YoY

    • ส่วนใหญ่เกิดจาก ผลกระทบของภาษีการค้า

  • แนวโน้มความเสี่ยง: แม้เงินเฟ้อยังมีแรงกดดันบวกเล็กน้อย แต่เริ่ม อ่อนตัวลง

  • ตลาดแรงงาน:

    • การจ้างงานเริ่ม เย็นลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

    • อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น

    • การจ้างงานชะลอตัว

    • ความกังวลต่อ ครัวเรือนรายได้น้อย

  • แนวทางอัตราดอกเบี้ย: สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ การลดอัตราอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากเงินเฟ้อลดตามคาด

  • ขึ้นอยู่กับข้อมูล: Policy ไม่อยู่บนเส้นทางกำหนดล่วงหน้า การปรับในอนาคตขึ้นกับ ข้อมูลเศรษฐกิจ

  • ผลิตภาพและ AI: SEP 2026 คาดการเติบโต ปานกลาง จากการลงทุน AI สนับสนุน productivity โดยไม่เพิ่มพนักงานมาก

ความเห็นตลาด

  • Fed แสดงท่าที Dovish เพื่อปกป้องตลาดแรงงาน แม้ยอมรับเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเป้าหมาย

  • การใช้ RMP & SRF เป็นการ ผ่อนคลายสภาพคล่องเชิงเทคนิค คล้าย “mini-QE”

  • Minutes ไม่เปลี่ยน narrative ตลาดหลัก แต่ชี้ว่า ฝ่าย Hawkish ไม่น่าครองตลาดใน 2026

  • ดอลลาร์แข็งและ US500 ยังฟื้นตัวจำกัด แต่ minutes สนับสนุน sentiment Dovish ระยะสั้น

แนวโน้มตลาด

  • หาก ข้อมูลแรงงานยืนยันความอ่อนตัว:

    • ดัชนีหุ้นต่อเนื่องปรับขึ้น

    • ดอลลาร์อาจอ่อนตัว

  • หาก ข้อมูลแรงงานแข็งแรง:

    • ตลาดอาจปรับคาดการณ์เหลือเพียง การลดดอกเบี้ยครั้งเดียว หรือคงอัตรานานขึ้น

สรุป: Minutes สะท้อนว่า Fed พร้อมรักษา เสถียรภาพตลาดแรงงาน แม้ต้องแลกกับเงินเฟ้อสูงเล็กน้อย และชี้ให้ตลาดเตรียมตัวรับ แรงซื้อหุ้นและโลหะมีค่า หากข้อมูลเศรษฐกิจยืนยันความจำเป็นในการผ่อนคลายต่อเนื่อง

 

EURUSD limits its decline slitghly after release of the minutes from the december meeting. Source: xStation5

