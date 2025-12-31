รายงาน FOMC Minutes: หากเงินเฟ้อลดลง อาจมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

- จุดเน้นแรงงาน: Fed ให้ความสำคัญกับ การจ้างงานมากกว่าเงินเฟ้อ 2% – โทน Dovish ตรงตามที่ตลาดคาด
- สภาพคล่องสำรอง: การอัปเดต RMP และ SRF ทำหน้าที่เหมือน "mini-QE" เป็นแรงหนุนด้านสภาพคล่องทางเทคนิค
- ความเห็นแตกแยกในคณะกรรมการ (9-3): ความเห็น Hawkish ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การลดดอกเบี้ยในอนาคต ไม่แน่นอน และขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
- แนวทางยังคงเดิม: Minutes ย้ำเส้นทางปัจจุบันโดย ไม่เปลี่ยนแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค – โฟกัสยังอยู่ที่ ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2026
- จุดเน้นแรงงาน: Fed ให้ความสำคัญกับ การจ้างงานมากกว่าเงินเฟ้อ 2% – โทน Dovish ตรงตามที่ตลาดคาด
- สภาพคล่องสำรอง: การอัปเดต RMP และ SRF ทำหน้าที่เหมือน "mini-QE" เป็นแรงหนุนด้านสภาพคล่องทางเทคนิค
- ความเห็นแตกแยกในคณะกรรมการ (9-3): ความเห็น Hawkish ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การลดดอกเบี้ยในอนาคต ไม่แน่นอน และขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
- แนวทางยังคงเดิม: Minutes ย้ำเส้นทางปัจจุบันโดย ไม่เปลี่ยนแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค – โฟกัสยังอยู่ที่ ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2026
สาระสำคัญ
-
การปรับอัตราดอกเบี้ย: Fed ลด target range ลง 25 bps เป็น 3.50–3.75%
-
ผลโหวต 9–3:
-
2 เสียงสนับสนุน คงอัตราดอกเบี้ย
-
1 เสียง (Stephen Miran) ต้องการ ลด 50 bps
-
-
สมดุลความเสี่ยง: Committee ให้ความสำคัญกับ การจ้างงาน โดยความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงานยังสูง
-
อัตราเงินเฟ้อ PCE:
-
Headline & Core คงที่ที่ 2.8% YoY
-
ส่วนใหญ่เกิดจาก ผลกระทบของภาษีการค้า
-
-
แนวโน้มความเสี่ยง: แม้เงินเฟ้อยังมีแรงกดดันบวกเล็กน้อย แต่เริ่ม อ่อนตัวลง
-
ตลาดแรงงาน:
-
การจ้างงานเริ่ม เย็นลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
-
อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น
-
การจ้างงานชะลอตัว
-
ความกังวลต่อ ครัวเรือนรายได้น้อย
-
-
แนวทางอัตราดอกเบี้ย: สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ การลดอัตราอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากเงินเฟ้อลดตามคาด
-
ขึ้นอยู่กับข้อมูล: Policy ไม่อยู่บนเส้นทางกำหนดล่วงหน้า การปรับในอนาคตขึ้นกับ ข้อมูลเศรษฐกิจ
-
ผลิตภาพและ AI: SEP 2026 คาดการเติบโต ปานกลาง จากการลงทุน AI สนับสนุน productivity โดยไม่เพิ่มพนักงานมาก
ความเห็นตลาด
-
Fed แสดงท่าที Dovish เพื่อปกป้องตลาดแรงงาน แม้ยอมรับเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเป้าหมาย
-
การใช้ RMP & SRF เป็นการ ผ่อนคลายสภาพคล่องเชิงเทคนิค คล้าย “mini-QE”
-
Minutes ไม่เปลี่ยน narrative ตลาดหลัก แต่ชี้ว่า ฝ่าย Hawkish ไม่น่าครองตลาดใน 2026
-
ดอลลาร์แข็งและ US500 ยังฟื้นตัวจำกัด แต่ minutes สนับสนุน sentiment Dovish ระยะสั้น
แนวโน้มตลาด
-
หาก ข้อมูลแรงงานยืนยันความอ่อนตัว:
-
ดัชนีหุ้นต่อเนื่องปรับขึ้น
-
ดอลลาร์อาจอ่อนตัว
-
-
หาก ข้อมูลแรงงานแข็งแรง:
-
ตลาดอาจปรับคาดการณ์เหลือเพียง การลดดอกเบี้ยครั้งเดียว หรือคงอัตรานานขึ้น
-
สรุป: Minutes สะท้อนว่า Fed พร้อมรักษา เสถียรภาพตลาดแรงงาน แม้ต้องแลกกับเงินเฟ้อสูงเล็กน้อย และชี้ให้ตลาดเตรียมตัวรับ แรงซื้อหุ้นและโลหะมีค่า หากข้อมูลเศรษฐกิจยืนยันความจำเป็นในการผ่อนคลายต่อเนื่อง
EURUSD limits its decline slitghly after release of the minutes from the december meeting. Source: xStation5
ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
ข่าวเด่นวันนี้
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin